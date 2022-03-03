بايدن: العالم الحر سيحاسب بوتين على أعماله

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إن العالم الحر سيحاسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أعماله.

وأضاف بايدن في تغريدة له على تويتر قائلا "واجهنا الأكاذيب الروسية بالحقيقة" لافتا إلى أن بذل جهدا كبيرا في توحيد الحلفاء الأوروبيين.

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إلى ذلك اعتبر بايدن أن إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة لهجوم روسيا على أوكرانيا أظهرت وحدة دولية غير مسبوقة.

وكان الرئيس الأميركي قدتوعد، الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمزيد من العقوبات، معلناً إغلاق الأجواء الأميركية أمام الطيران الروسي، في عقوبة أساسية سبقه إلى فرضها على موسكو كلّ من الاتحاد الأوروبي وكندا ردّاً على العملية العسكرية الروسية على الجارة أوكرانيا.

ولفت بايدن في خطاب "حال الاتحاد"، الذي خصص جزءاً كبيراً منه للهجوم على الرئيس الروسي، لفت إلى أن بوتين بات منعزلا عن العالم أكثر من أي وقت سابق، وأن الروبل فقد 33% من قيمته والاقتصاد الروسي يترنح، كما أكد أن حرب بوتين على أوكرانيا كانت مخططة مسبقا وغير مبررة لكن الناتو والغرب كانا مستعدين.

واعتبر بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصفه بـ"الدكتاتور الروسي"، أساء تقدير ردّ الفعل القوي والموحّد للغرب على عمليته العسكرية في أوكرانيا، وراهن على شق الصف الغربي لكنه أخطأ في حساباته.

وتعهد بايدن بأن أميركا ستقدم للأوكرانيين مليار دولار لإعادة بناء مؤسساتهم، مؤكداً أن القوات الأميركية لن تنخرط في الحرب الدائرة في أوكرانيا، وأفصح قائلا "لن نقاتل إلى جانب أوكرانيا لكن سنعزز قوة الناتو ".

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت الأربعاء أنّها سجلت مقتل نحو 230 مدنياً في أوكرانيا بينهم 15 طفلاً منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا قبل أسبوع، مرجّحة أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنّها سجلت 752 ضحية مدنية في أوكرانيا يتوزعون على 227 قتيلاً و525 جريحاً، منذ بدأ الغزو في 24 شباط/فبراير وحتى منتصف ليل الثلاثاء.

وأضافت في بيان أنّ "المفوضية تعتقد أنّ الأرقام الحقيقية أعلى بكثير".

وأشارت إلى أنّ "تلقّي المعلومات من بعض المواقع التي دارت فيها أعمال قتالية مكثّفة قد تأخّر وأنّ العديد من التقارير لا تزال تنتظر التأكيد".