لمنع الحوادث وسوء التقدير..خط أميركي مباشر مع روسيا
الهدف منه منع الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد
وسط تصاعد التوتر والإعلان عن عقوبات جديدة، كشف مسؤول أميركي، الخميس، عن أن وزارة الدفاع الأميركية/البنتاغون، أقامت خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية لمنع ما أسمته سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد، في المنطقة مع تقدم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضاف مسؤول دفاعي أميركي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن وزارة الدفاع أنشأت في الآونة الأخيرة خطا لحل النزاع مع وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس/آذار الجاري بغية منع الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد، بحسب تعبيره.
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