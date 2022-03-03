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لمنع الحوادث وسوء التقدير..خط أميركي مباشر مع روسيا

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عن روسيا وأميركا (تعبيرية)

لمنع الحوادث وسوء التقدير..خط أميركي مباشر مع روسيا

الهدف منه منع الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد

دبي - العربية.نت

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وسط تصاعد التوتر والإعلان عن عقوبات جديدة، كشف مسؤول أميركي، الخميس، عن أن وزارة الدفاع الأميركية/البنتاغون، أقامت خطا مباشرا للاتصال مع نظيرتها الروسية لمنع ما أسمته سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد، في المنطقة مع تقدم الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وأضاف مسؤول دفاعي أميركي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن وزارة الدفاع أنشأت في الآونة الأخيرة خطا لحل النزاع مع وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس/آذار الجاري بغية منع الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد، بحسب تعبيره.

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