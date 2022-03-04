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اقترح استيراد نفط إيراني.. مذيع أميركي يتعرض للانتقادات

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كريس هايز مقدم برنامج All In
كريس هايز مقدم برنامج All In (حسابه في تويتر)

اقترح استيراد نفط إيراني.. مذيع أميركي يتعرض للانتقادات

دبي - العربية.نت

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تعرض مذيع أميركي لانتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الإعلام المحلي بعد اقتراحه شراء النفط من إيران إثر ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

فقد أعاد كريس هايز مقدم برنامج All In على شبكة"إم إس إن بي سي" تغريد تعليق من محرر "أميركان بروسبكت" رايان كوبر عن إمدادات النفط الإيرانية.

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وكتبت هايز على تويتر تساؤلاً قائلاً "إذا كنت تدعو لقطع عائدات النفط الروسية، وقلقاً بشأن التضخم وارتفاع أسعار النفط، فهذا أحد الحلول الممكنة وهو شراء النفط الإيراني المكدس في الناقلات والجاهز للبيع".

في المقابل، شجب ناشطون تغريدة هايز باعتبارها فكرة مروعة يمكن أن تقوي أمة أيدت الإرهاب ضد أميركا.

ورد السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز على التغريد بالقول "في الواقع إعطاء المليارات للإرهابيين الذين يقتلون الأميركيين فكرة سيئة حقاً".

"جميع الخيارات مطروحة"

في موازاة ذلك، وجهت انتقادات مماثلة إلى وزير النقل بيت بوتيجيج عندما اعترف على قناة MSNBC أن "جميع الخيارات مطروحة" للتخفيف من أسعار النفط بما في ذلك "العمل مع إيران".

ومع استمرار العملية العسكرية الروسية، دعا العديد من الأميركيين، بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون والديمقراطيون، الرئيس بايدن وإدارته إلى رفض قطع واردات النفط الروسية.

ناقلة نفط إيرانية (أرشيفية - أ ف ب)
ناقلة نفط إيرانية (أرشيفية - أ ف ب)

وعلى الرغم من أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تؤيد حظر واردات النفط الروسية إلا أن البيت الأبيض ما زال يرفض تغيير هذه السياسات.

وأدى ذلك إلى تخوف الكثيرين من أن أسعار الغاز ستستمر في الارتفاع مع تعرض روسيا للعديد من العقوبات الأخرى.

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