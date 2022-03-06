تقارير: أميركيون خدموا بأفغانستان والعراق يستعدون للسفر لأوكرانيا

قالت مصادر أميركية صحافية، إن العشرات من المحاربين القدامى الأميركيين خدموا في العراق وأفغانستان قد التحقوا بالصراع في أوكرانيا، بينما يستعد العشرات منهم للسفر إلى نفس البلد لمقاتلة القوات الروسية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقدرت المصادر الصحافية دخول حوالي 1600 مقاتل أميركي إلى أوكرانيا، وفقا لرئيس الوزراء الأوكراني.

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وذكر مسؤول أوكراني أن 3 آلاف متطوع أميركي سيشاركون في كتيبة دولية لمقاومة القوات الروسية.

وسلطت الصحيفة الضوء على المتقاعد هيكتور الذي خدم في العراق بصفته أحد أفراد مشاة البحرية الأميركية، ثم عاد وحصل على معاش تقاعدي ووظيفة مدنية، واعتقد أنه انتهى من الخدمة العسكرية. لكن يوم الجمعة، استقل طائرة في عملية نشر أخرى هذه المرة كمتطوع في أوكرانيا.

وقام بتفتيش عدة حقائب مليئة بمناظير البنادق والخوذات والدروع الواقية من الرصاص التي تبرع بها قدامى المحاربين. وقال الجندي السابق في مشاة البحرية، الذي يعيش في فلوريدا ومثله مثل غيره الذين تمت مقابلتهم "يمكنني المساعدة الآن".

وبحسب التقرير فإن هيكتور واحد من مجموعة من قدامى المحاربين الأميركيين الذين يقولون إنهم يستعدون الآن للانضمام إلى القتال في أوكرانيا، وبدعوة من رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي، الذي أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه بصدد تأسيس "فيلق دولي". وطلب من المتطوعين من جميع أنحاء العالم المساعدة في الدفاع عن أمته ضد روسيا.

وردد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الدعوة إلى المقاتلين، قائلاً على تويتر "معًا هزمنا هتلر، وسنهزم بوتين أيضًا".

ويقول هيكتور إنه يأمل في تدريب الأوكرانيين لنقل خبرته في تخصص المركبات المدرعة والأسلحة الثقيلة.

وأضاف "الكثير من المحاربين القدامى لديهم دعوة للخدمة، وقد تدربنا في حياتنا المهنية بالكامل على هذا النوع من الحرب. لقد كان صعبا علي الجلوس وعدم القيام بأي شيء!".

وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، تتجمع مجموعات صغيرة من قدامى المحاربين العسكريين وتخطط للحصول على جوازات سفر. وبعد سنوات من الخدمة في مهن عسكرية، في محاولة لنشر الديمقراطية في الأماكن الفاترة أصبح الكثيرون متعطشين لما يرون أنها معركة صالحة للدفاع عن الحرية ضد معتدٍ استبدادي بجيش تقليدي وغني بالأهداف.

ويقول ديفيد ريباردو الضابط السابق بالجيش الأميركي الذي يمتلك الآن شركة إدارة ممتلكات في ألينتاون، بنسلفانيا: "إنه صراع له جانب واضح وجيد وسيئ وربما يختلف عن الصراعات الأخيرة الأخرى. أشاهد ما يحدث وأريد فقط الحصول على بندقية والذهاب إلى هناك".

وبعد الغزو الروسي لوحظ قدامى المحاربين يتدفقون على وسائل التواصل الاجتماعي متحمسين للانضمام إلى القتال. كما قام عدد من وسائل الإعلام الرئيسية، بما في ذلك Military Times وTime، بنشر خطوات الانضمام إلى الجيش في أوكرانيا.

وأصدرت الحكومة الأوكرانية تعليمات للمتطوعين المهتمين بالاتصال بقنصلياتها هذا الأسبوع.

وقال العديد من المحاربين القدامى الذين اتصلوا بالقنصليات هذا الأسبوع، إنهم ما زالوا ينتظرون الرد ويعتقدون أن الموظفين غارقون للتنسيق في الأمر.