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شركات أسلحة أميركية تتبرع لأوكرانيا بالملايين من طلقات البنادق 

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تعبيرية

شركات أسلحة أميركية تتبرع لأوكرانيا بالملايين من طلقات البنادق

بقيمة 700 ألف دولار

بندر الدوشي - واشنطن

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أعلنت شركة ذخيرة في ولاية أريزونا الأميركية هذا الأسبوع أنها سترسل مليون رصاصة إلى أوكرانيا بعد دعوات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على مزيد من الذخيرة.

وقالت شركة AMMO ، Inc. ، إنها سترسل الرصاص دون طلب الدفع في المقابل وفقًا لمحطة فوكس نيوز .

وقال فريد واغنهالز ، الرئيس التنفيذي لشركة AMMO "أنا أؤمن بالتعديل الثاني. كما أنني أؤمن بالحرية والديمقراطية"و أردف "أعتقد أننا يجب أن نتبرع".

وعن قيمة التبرع فقد قدرها بحوالي 700 ألف دولار.

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وقال إنه ينتظر حاليًا موافقة الحكومة على الشحنة، لكن طائرته الخاصة جاهزة بالفعل لتسليم الشحنة، ولم يعرف بعد ما إذا كانت الحكومة ستوافق.

ويأتي تبرع واجنهالز بعد أن رفض زيلينسكي عرضًا بالإخلاء في بداية العملية العسكرية الروسية ، قائلاً "أحتاج إلى ذخيرة وليس رحلة".

من جهتها قالت شركة Remmington Arms أيضًا أنها تخطط لإرسال ذخيرة إلى أوكرانيا، وكتبت شركة الذخيرة "سمعنا دعوة الرئيس زيلينسكي، شركة ريمنجتون ترسل مليون طلقة من الذخيرة إلى أوكرانيا".

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