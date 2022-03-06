شركات أسلحة أميركية تتبرع لأوكرانيا بالملايين من طلقات البنادق
بقيمة 700 ألف دولار
أعلنت شركة ذخيرة في ولاية أريزونا الأميركية هذا الأسبوع أنها سترسل مليون رصاصة إلى أوكرانيا بعد دعوات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على مزيد من الذخيرة.
وقالت شركة AMMO ، Inc. ، إنها سترسل الرصاص دون طلب الدفع في المقابل وفقًا لمحطة فوكس نيوز .
وقال فريد واغنهالز ، الرئيس التنفيذي لشركة AMMO "أنا أؤمن بالتعديل الثاني. كما أنني أؤمن بالحرية والديمقراطية"و أردف "أعتقد أننا يجب أن نتبرع".
وعن قيمة التبرع فقد قدرها بحوالي 700 ألف دولار.
وقال إنه ينتظر حاليًا موافقة الحكومة على الشحنة، لكن طائرته الخاصة جاهزة بالفعل لتسليم الشحنة، ولم يعرف بعد ما إذا كانت الحكومة ستوافق.
ويأتي تبرع واجنهالز بعد أن رفض زيلينسكي عرضًا بالإخلاء في بداية العملية العسكرية الروسية ، قائلاً "أحتاج إلى ذخيرة وليس رحلة".
من جهتها قالت شركة Remmington Arms أيضًا أنها تخطط لإرسال ذخيرة إلى أوكرانيا، وكتبت شركة الذخيرة "سمعنا دعوة الرئيس زيلينسكي، شركة ريمنجتون ترسل مليون طلقة من الذخيرة إلى أوكرانيا".
-
اعتقال 2500 شخص بروسيا تظاهروا اليوم ضد الحرب بأوكرانياالاعتقالات توزعت بين 35 مدينة في أنحاء روسيا.. وسُجّل العدد الأكبر منها في نوفوسيبيرسك في سيبيريا وفي يكاترينبرغ في الأورال العرب والعالم
-
المركزي الروسي يفرض حدا على إرسال الأموال إلى الخارجعند 5 آلاف دولار شهريا شركات
-
اختبر قوة تركيزك.. حدد عدد الدوائر الثابتة والمتحركةتنتشر تلك الصور والاختبارات على مواقع التواصل بكثرة، حيث يتم التفاعل معها بالإجابات والتعليقات الأخيرة