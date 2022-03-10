البنتاغون: تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميغ" مخاطرة كبيرة

أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن تزويد أوكرانيا بمقاتلات "ميغ" مخاطرة كبيرة قد توسع نطاق الصراع.

وأوضح الناطق باسم البنتاغون جون كيربي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن هناك بدائل عن مقاتلات "ميغ" لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

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كذلك، أضاف أن كييف بحاجة لمضادات جوية وأخرى للمدرعات، مشيراً إلى أن مضادات أرضية وأخرى محمولة على الكتف تعمل بفاعلية هناك.

وقال إن وزير الدفاع الأميركي أجرى اتصالا مع نظيره الأوكراني لوضعه في صورة آخر المستجدات، لافتاً إلى أن هناك 2000 جندي أميركي سينضمون للقوات المنتشرة في دول الناتو.

نشر بطاريتي صواريخ

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عن نشر بطاريتي صواريخ أرض-جو جديدتين من نوع باتريوت في بولندا، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية.

وكان الرئيس الأوكراني قد حض في وقت سابق الأربعاء دول الغرب على اتخاذ القرار بشأن مقترح بولندي بتزويد بلاده بطائرات مقاتلة بعدما رفضت واشنطن خطة أولى معتبرة أنها "غير قابلة للتطبيق".

وقال زيلينسكي "مرة أخرى نطلب منكم اتخاذ قرار في أسرع وقت، ارسلوا إلينا الطائرات".

منطقة حظر طيران

وكانت حكومات الغرب امتنعت عن الموافقة على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا خشية أن يتسبب ذلك بنزاع مع روسيا.

وقال كيربي "إن فكرة مغادرة مقاتلات ... قاعدة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي في ألمانيا للتحليق في مجال جوي متنازع عليه مع روسيا فوق أوكرانيا تثير مخاوف جدية لكل دول الناتو".

فيما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الاربعاء إن بلاده سلمت أوكرانيا 3615 سلاحا مضادا للدبابات طراز NLAW وبأنها سترسل قريب "شحنة.

بدوره قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده سترسل معدات عسكرية إضافية بقيمة 50 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية التي أطلقها الكرملين على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، اليوم يومها الـ 14 وسط استنفار أمني غير مسبوق في أوروبا، لامس أجواء الحرب العالمية الثانية، بحسب ما حذر أكثر من مسؤول أوروبي مؤخرا.