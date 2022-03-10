الكونغرس الأميركي يوافق على تمويل طارئ بـ13,6 مليار دولار لدعم أوكرانيا
يفترض بالتمويل أن يتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية
أقرّ مجلس النواب الأميركي، مساء الأربعاء، ميزانية جديدة للحكومة الفيدرالية تتضمّن تمويلاً ضخماً تناهز قيمته 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدي للحرب الروسية وتداعياتها.
والنصّ الذي يلحظ شقاً اقتصادياً وآخر إنسانياً بالإضافة إلى تزويد كييف بأسلحة وذخيرة، لا يزال بحاجة لأن يوافق عليه مجلس الشيوخ كي يحال إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.
ويفترض بالأموال المرصودة بموجب هذا النص أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية.
كما تلحظ هذه الحزمة الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.
وقال بايدن في تغريدة على تويتر "سنواصل دعم الشعب الأوكراني الشجاع الذي يقاتل في سبيل وطنه".
ويشمل هذا التمويل أيضاً أكثر من 6.5 مليار دولار للبنتاغون ستستخدم بشكل خاص لنشر قوات عسكرية في المنطقة. كذلك سيتم تخصيص أموال لتمويل الرد على موسكو، بدءًا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفراد من النخبة الروسية.
وتمّ إلحاق المساعدة المخصّصة لأوكرانيا بالميزانية الفيدرالية الأميركية للعام 2022 والتي بلغت قيمتها 1500 مليار دولار. ويتعيّن على مجلس الشيوخ التصويت في الأيام المقبلة على هذه الميزانية.
وحضّ زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الكونغرس على التحرّك "بسرعة كبيرة" لإقرار الموازنة والتمويل الطارئ المخصّص لأوكرانيا. وقال شومر إن "الأوكرانيين يحتاجون إلى طعام وكساء ومأوى وكهرباء ودواء".
وكان الرئيس جو بايدن طلب عشرة مليارات دولار كمساعدات عسكرية وإنسانية واقتصادية الأسبوع الماضي، وكان الدعم الديمقراطي والجمهوري قويا لدرجة أن هذا الرقم زاد إلى 12 مليار دولار يوم الاثنين، ثم 13.6 مليار دولار بعد يوم واحد فقط.
وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض "سندعمهم أمام الاستبداد والقمع وأعمال القهر العنيفة".
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