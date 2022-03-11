.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسؤول أميركي: روسيا تطوق كييف خلال أسبوع أو اثنين

  • الخط
لقطات لاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية في محيط كييف
اشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية في محيط كييف
روسيا و أوكرانيا

مسؤول أميركي: روسيا تطوق كييف خلال أسبوع أو اثنين

بيرنز: "لا أعتقد أن بوتين سيكون قادرًا على عزل الروس تمامًا عن الحقيقة"

دبي - قناة العربية، واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

أفاد مسؤول أميركي لـشبكة "إن بي سي" أن تقديرات المخابرات الأميركية تشير إلى أن القوات الروسية تستطيع تطويق العاصمة الأوكرانية كييف خلال أسبوع أو اثنين.

وقال المسؤول إن تقدير المخابرات للسيطرة الروسية على كييف يتراوح إجمالا من 4 - 6 أسابيع. والخميس مر أسبوعان على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأوضح المسؤول أن القوات الروسية ما زالت تتمتع "بتفوق كبير" من ناحية القوة، لكنها لا تستغله "بفعالية ولا تعمل بطريقة منسقة على غرار أي جيش كبير".

هذا وذكر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، الخميس، أنه على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد قبضته على ما تقوله وسائل الإعلام داخل بلاده، إلا أنه لا يمكنه إخفاء حقيقة ما يحدث في أوكرانيا إلى الأبد"، وفقا للفوكس نيوز الأميركية.

وليام بيرنز (أرشيفية من فرانس برس)
وليام بيرنز (أرشيفية من فرانس برس)

وأضاف بيرنز: "لقد كثف بوتين هيمنته على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة وقام بخنق وسائل الإعلام المستقلة، خاصة في السنوات الأخيرة، ومنذ بدء الهجوم على أوكرانيا، ولكن لا أعتقد أنه سيكون قادرًا على عزل الروس تمامًا عن الحقيقة".

اليمن.. قناص حوثي يقتل امرأة غربي تعز اليمن اليمن والحوثي اليمن.. قناص حوثي يقتل امرأة غربي تعز

وتابع: "هناك الكثير من الروس الذين لديهم حسابات انترنت غير خاضعة للرقابة، ويمكنهم الوصول إلى يوتيوب والحصول على المعلومات. ولا أعتقد أن بوتين يستطيع عزل الروس عن الحقيقة إلى أجل غير مسمى، خاصة وأن الحقائق بدأت في اختراق تلك الفقاعة".

واختتم: "الشعب الروسي سيعرف حقيقة عودة القتلى والجرحى إلى الوطن بأعداد متزايدة، والعواقب الاقتصادية التي طالت الروس العاديين، ويتعرض للمشاهد المروعة لقصف المستشفيات والمدارس المجاورة في أوكرانيا وسقوط ضحايا مدنيين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما قصة الرخصة الاستثنائية التي منحتها بريطانيا لنادي تشيلسي؟ ما قصة الرخصة الاستثنائية التي منحتها بريطانيا لنادي تشيلسي؟
اكتشف المزيد