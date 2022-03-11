.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هاريس: بوتين لا يبدي أي إشارة على رغبته في الدبلوماسية

  • الخط
U.S. Vice President Kamala Harris attends a news conference with Romanian President Klaus Iohannis following meetings at Cotroceni Palace, amid Russia's invasion of Ukraine, in Bucharest, Romania, March 11, 2022. Saul Loeb/Pool via REUTERS
كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي في بوخاريست
روسيا و أوكرانيا

هاريس: بوتين لا يبدي أي إشارة على رغبته في الدبلوماسية

نائبة الرئيس الأميركي: أي هجوم متعمد يستهدف المدنيين في أوكرانيا يُعد جريمة حرب

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، أثناء زيارتها لرومانيا اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدي أي إشارة تدل على رغبته في الانخراط في الدبلوماسية، مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثالث.

ورأت هاريس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني، أن "أي هجوم متعمد يستهدف المدنيين في أوكرانيا يُعد جريمة حرب".

كما أبدت دعمها للجهود التي تبذلها رومانيا في مساعدة اللاجئين القادمين من أوكرانيا.

وجددت هاريس، التي تقوم حالياً بجولة في البلدان التي تشكل الجبهة الشرقية للناتو، التزام الولايات المتحدة بحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

من جهته، قال الرئيس الروماني إن من الضروري جعل المجموعة القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي في رومانيا جاهزة للعمل سريعاً.

وقال الرئيس كلاوس يوهانيس: "خلال المحادثات، شددت على ضرورة جعل المجموعة القتالية لحلف الأطلسي في رومانيا جاهزة للعمل في أسرع وقت ممكن".

كامالا هاريس مع كلاوس يوهانيس
كامالا هاريس مع كلاوس يوهانيس

وبوخارست هي ثاني محطة لهاريس في رحلة تستغرق ثلاثة أيام في أوروبا الشرقية.

وفي وارسو، اجتمعت هاريس الخميس مع زعماء بولنديين ولاجئين أوكرانيين. وجاءت زيارة هاريس لبولندا وسط خلاف بين البلدين بشأن إمداد أوكرانيا بطائرات حربية.

وطلب الرئيس البولندي آندريه دودا مزيداً من المساعدة لإيواء وإطعام الأوكرانيين الفارين من الصراع، وقال إنه طلب من هاريس أن تسرع واشنطن في استقبال اللاجئين الذين يسعون إلى الذهاب إلى الولايات المتحدة وربما يكون لديهم عائلات هناك.

وكانت هاريس قد قالت الخميس في وارسو إن الحلف الأطلسي أصبح "أقوى" وروسيا "أضعف" بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت هاريس للصحافيين إن "الحلف الأطلسي أقوى وروسيا أضعف بسبب ما قام به بوتين، هذا في غاية الوضوح لنا"، فيما ندد الرئيس البولندي أندري دودا بـ"وحشية" القوات الروسية.

كاملا هاريس تلتقي جنوداً أميركيين وبولنديين في وارسو
كاملا هاريس تلتقي جنوداً أميركيين وبولنديين في وارسو
بايدن يستعد لحرمان روسيا من وضع "الدولة الأولى بالرعاية" تجاريا اقتصاد روسيا و أوكرانيا بايدن يستعد لحرمان روسيا من وضع "الدولة الأولى بالرعاية" تجاريا

وقال الرئيس البولندي "علينا أن ننقذ أوكرانيا"، وتابع: "علينا أن نفرض عقوبات جديدة على روسيا. لا يمكن أن نبدي تسامحاً إزاء الأنشطة العسكرية التي تحمل كل عناصر الإبادة".

وبعدما تطرّق إلى القصف الروسي الذي طال مستشفيات في أوكرانيا، أشار دودا إلى أن المدعين العامين في محكمة لاهاي يتواجدون حالياً في بولندا لجمع الأدلة على أي جرائم حرب قد تكون وقعت، سواء بناء على إفادات اللاجئين أو بناء على تسجيلات فيديو على هواتفهم المحمولة.

من جهتها، أشارت هاريس إلى "فظائع لا يمكن تصوّرها" ارتُكبت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، شدّدت على أن القضاء الأميركي شكّل فريق عمل للتحقيق في "أنشطة جرمية" قد تكون ارتكبتها "مؤسسات وأفراد، بمن فيهم أثرياء نافذون".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما قصة الرخصة الاستثنائية التي منحتها بريطانيا لنادي تشيلسي؟ ما قصة الرخصة الاستثنائية التي منحتها بريطانيا لنادي تشيلسي؟
اكتشف المزيد