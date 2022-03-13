نيويورك.. طعن موظفتين بسكين في متحف الفن الحديث

أصيبت امرأتان تعملان في متحف الفن الحديث في نيويورك بطعنات سكين من قبل زائر غاضب وقد أخليت المؤسسة، على ما أفادت الشرطة.
وأوضح المفوض المساعد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك جون ميلر، بحسب ما أفادت فرانس برس اليوم الأحد، أن المرأتين أصيبتا "في الظهر وعظمة الكتف والعنق" ونقلتا فورا إلى المستشفى "وقيل لنا إنهما ستكونان بخير".
زائر منتظم للمتحف
كما أوضح أن المشتبه فيه الذي لم يوقف بعد، معروف لدى الشرطة على أنه زائر منتظم للمتحف، وقد أوقفت صلاحية بطاقة العضوية التي يحملها "بعد حادثي سوء سلوك" في الأيام الأخيرة. وأضاف أن المشتبه فيه وبعدما منع من دخول المتحف السبت "استاء ومن ثم قفز فوق منضدة الاستقبال وباشر هجومه بطعن موظفتين في المتحف طعنات عدة".
يشار إلى أن المتحف وهو من أكثر متاحف نيويورك استقطابا للزوار ويقع في حي ميدتاون في مانهاتن، كما يضم أعمالا لفناين من أمثال فنسنت فان غوخ وبابلو بيكاسو وأندي وارهول وفريدا كالو، كان أخلي بعيد الحادث الذي وقع قرابة الساعة 21,15 بتوقيت غرينتش، في حين فرضت الشرطة طوقا أمنيا حوله.
فيما عرضت وسائل إعلام عدة فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر أشخاصا واقفين خارج المتحف بعد إخلائه.
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