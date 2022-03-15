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بايدن قد يزور أوروبا للاجتماع مع الحلفاء بشأن روسيا وأوكرانيا

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US President Joe Biden delivers his first State of the Union address at the US Capitol in Washington, DC, on March 1, 2022. (AFP)
جو بايدن (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

بايدن قد يزور أوروبا للاجتماع مع الحلفاء بشأن روسيا وأوكرانيا

جين ساكي: الولايات المتحدة على تواصل مع شركائها في حلف الأطلسي وحلفائها الأوروبيين

واشنطن - رويترز

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قال مصدران مطلعان الاثنين إن مسؤولي البيت الأبيض يناقشون احتمال سفر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أوروبا في الأسابيع المقبلة لبحث موضوع روسيا وأوكرانيا مع الحلفاء.

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وقال أحد المصدرين إن إحدى الخطط والتي هي قيد الدراسة تشمل اجتماع بايدن مع زعماء آخرين من الحلف في الثالث والعشرين من مارس في بروكسل على أن يتوجه بعد ذلك إلى بولندا.

وقال مصدر إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الجولة بعد.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة على تواصل مع شركائها في حلف الأطلسي وحلفائها الأوروبيين، لكن لا يوجد أي قرار نهائي بشأن القيام بزيارة.

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