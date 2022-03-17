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بلينكن: وفرنا ملياري دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً

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أنتوني بلينكن - رويترز

بلينكن: وفرنا ملياري دولار لدعم أوكرانيا عسكرياً

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده وفرت ملياري دولار لدعم أوكرانيا عسكريا، مشيراً إلى أن المساعدات تشمل مضادات للدبابات وأنظمة دفاع جوي.

وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، أنه يعمل على حض الكونغرس على العمل بسرعة على إقرار تقديم المساعدات لأوكرانيا.

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إلى ذلك، قال إن روسيا ارتكبت "جرائم حرب" في أوكرانيا، وإن واشنطن تعمل على توثيقها، لافتاً إلى أن الأوكرانيين يعانون بسبب الهجوم الروسي.

واتهم موسكو بمحاولة اختلاق ذرائع لاستخدام أسلحة كيمياوية في أوكرانيا، مبيناً أن هجوم بوتين على أوكرانيا لم يتم وفقا للخطة.

حافة الهاوية

وأوضح أن تبعات الهجوم الروسي بدأت تؤثر على أسعار الوقود والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن روسيا باتت على حافة الهاوية بسبب العقوبات غير المسبوقة.

أما عن المساعدات الإنسانية، فقال إن واشنطن فوضت أكثر من 12 دولة لتقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مشيراً إلى أن أوروبا تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

من مفاوضات الوفد الأوكراني والروسي في بيلاروسيا - رويترز 3 مارس 2021
من مفاوضات الوفد الأوكراني والروسي في بيلاروسيا - رويترز 3 مارس 2021

في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، إنه لا إشارات من روسيا على أنها جادة في المفاوضات مع أوكرانيا.

وقف الحرب

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي التوقف عن الحرب في أوكرانيا، موضحا أن روسيا تبتعد كل يوم عن الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في أوكرانيا.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، وصفها الكرملين سابقا بالمحدودة، إلا أنها سرعان ما امتدت نحو كييف، التي تأهبت العديد من دول الناتو إلى دعمها بالسلاح النوعي، على رأسها الولايات المتحدة.

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