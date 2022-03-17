مكالمة هاتفية بين بايدن ونظيره الصيني.. محورها أوكرانيا

في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن على بكين لعدم تقديم الدعم لروسيا في هجومها على أوكرانيا، أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري مكالمة هاتفية الجمعة مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن المكالمة جزء من الجهود الأميركية المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين البلدين، وفق رويترز.

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كما أضافت أن "الزعيمين سيبحثان إدارة المنافسة بين بلدينا وكذلك الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

7 ساعات

تأتي هذه المكالمة بعد أن أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان محادثات استمرت 7 ساعات في روما مع الدبلوماسي الصيني يانغ جيتشي الاثنين.

وأثار سوليفان خلال الاجتماع مخاوف بشأن انحياز الصين لروسيا.

من جهته قال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن سوليفان كان صريحاً مع يانغ بشأن "التداعيات والعواقب المحتملة" على بكين إذا ما قدمت الدعم لموسكو.

كما صرح مسؤول كبير بالإدارة الأميركية لرويترز: "لدينا مخاوف جمة بشأن انحياز الصين لروسيا. نراقب عن كثب ما إذا كانت الصين أو أي دولة أخرى تقدم الدعم- عسكرياً أو اقتصادياً أو أي دعم آخر- لروسيا".