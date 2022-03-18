فيديو.. سؤال يغير لون وجه متحدثة البيت الأبيض

فيما تعزز الولايات المتحدة القوات الأوكرانية بأسلحة حديثة مع استمرار القصف الروسي، دخلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في جدال مع صحافي بسبب نوعية الأسلحة التي أرسلتها واشنطن إلى كييف.

فقد سأل الصحافي جون ديكر، متحدثة البيت الأبيض "نشرتم لائحة تضم كل الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.. من بين هذه الأسلحة نجد: 100 قاذفة قنابل يدوية، و5000 بندقية، و1000 مسدس، و400 رشاش.. هل تقولين إن هذه الأسلحة ليست هجومية؟".

‘The answer is yes, although you don’t want to say it’ — This reporter got into it with Jen Psaki on what the U.S. considers offensive vs. defensive weapons supplied to Ukraine. Watch the back and forth 👀 pic.twitter.com/udlJSUDxo3 — NowThis (@nowthisnews) March 17, 2022

مادة اعلانية

"أسلحة تساعد الشعب الأوكراني"

لكن ساكي تجنبت الرد المباشر قائلة "إنها أسلحة تساعد الشعب الأوكراني على محاربة العدوان من قبل دولة أجنبية".

ليكرر الصحافي: "يمكن استخدامها (الأسلحة) بشكل عدواني، أليس كذلك؟"، ثم حاولت ساكي أن تقاطعه، لكنه تابع: "الجواب هو نعم.. على الرغم من أنك لا تريدين التصريح بذلك".

فيما أجابت "نقدم مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا.. هناك فرق بين الطائرة والطائرات والأنظمة العسكرية الضخمة.. أعتقد أن أي شخص يدرك ذلك".

الفرق يدركه معظم الناس

وتابعت: "ما نتحدث عنه هو إعطاء البنادق والمسدسات للعديد من المزارعين والأشخاص الذين يعيشون في الريف للدفاع عن أنفسهم. أعتقد أن هناك فرقا يدركه معظم الناس.. شكرا لكم جميعا ويومكم سعيد".

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن الأربعاء، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وتبلغ قيمة الحزمة الجديدة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، مليار دولار، وتشمل "أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد".