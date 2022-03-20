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مسؤولون: واشنطن ناقشت مع أنقرة نقل أنظمة S-400 لأوكرانيا

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أنظمة إس 400 الروسية الدفاعية (أ ف ب)
أنظمة إس 400 الروسية الدفاعية (أ ف ب)

مسؤولون: واشنطن ناقشت مع أنقرة نقل أنظمة S-400 لأوكرانيا

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة أثارت بشكل غير رسمي مع تركيا الاحتمال غير المرجح بإرسال أنظمة دفاع صاروخي روسية الصنع من طراز إس-400 إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة القوات الروسية الغازية.

وأوضحت المصادر لوكالة "رويترز" أن المسؤولين الأميركيين طرحوا الاقتراح على نظرائهم الأتراك الشهر الماضي لكن لم يتم تقديم طلب محدد أو رسمي.

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كذلك، أضافت المصادر أن هذا الاقتراح نوقش بشكل مقتضب خلال زيارة ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي لتركيا في وقت سابق من هذا الشهر.

معدات وأنظمة روسية

وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من الحلفاء الذين يستخدمون معدات وأنظمة روسية الصنع، بما في ذلك إس -300 وإس -400، التفكير في نقلها إلى أوكرانيا مع محاولتها صد الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/شباط.

وكانت هذه الفكرة، التي قال محللون إن من المؤكد أن تركيا سترفضها، جزءا من مناقشة أوسع جرت بين شيرمان والمسؤولين الأتراك بشأن كيفية بذل الولايات المتحدة وحلفائها المزيد لدعم أوكرانيا وكيفية تحسين العلاقات الثنائية.

أنظمة إس 400 الروسية الدفاعية (أ ف ب)
أنظمة إس 400 الروسية الدفاعية (أ ف ب)

من جانبها، لم تعلق السلطات التركية على أي اقتراح أميركي يتعلق بنقل أنظمةإس-400 المملوكة لأنقرة إلى أوكرانيا والتي كانت نقطة خلاف منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

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