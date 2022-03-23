ردا بالمثل.. روسيا تطرد دبلوماسيين أميركيين
قررت روسيا طرد دبلوماسيين أميركيين رداً على طرد واشنطن 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة مطلع آذار/مارس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان الأربعاء.
وذكر بيان الخارجية "في 23 آذار/مارس، تم تسليم مذكرة تضم لائحة بأسماء الدبلوماسيين الأميركيين الذين أعلن أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الروسية".
كما أوضحت الخارجية أن طرد الدبلوماسيين الأميركيين هو رد على طرد واشنطن دبلوماسيين روسا من بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، وموظفا روسيا في الأمانة العامة للأمم المتحدة.
كما شددت الوزارة على أن "أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا ستلقى ردا حاسما ومناسباً".
يذكر أن واشنطن كانت أعلنت في وقت سابق أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا، أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، مشيرة في بيان إلى أنهم استغلوا صفتهم الدبلوماسية في الولايات المتحدة لكي يمارسوا "أنشطة تجسّس على الأمن القومي الأميركي"، فيما اعتبرت روسيا هذا القرار انتهاكا فظا وخطوة عدائية جديدة ضدها.
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