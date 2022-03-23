وفاة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة

أعلن اليوم الأربعاء، عن وفاة مادلين أولبرايت، أول سيدة تتولى حقيبة الخارجية الأميركية، بعد معاناة مع المرض.

وقالت أسرة الراحلة، في بيان على تويتر إن أولبرايت توفيت اليوم عن 84 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

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وولدت مادلين كوربل أولبرايت في تشيكوسلوفاكيا السابقة فى 15 مايو 1937، واسمها ماري آنا كوربولوفا، وتنتمي إلى الحزب الديمقراطي.

كما كانت أول امرأة تتسلم منصب وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن سماها الرئيس بيل كلينتون في 5 ديسمبر 1996 لهذا المنصب لتكون وزير خارجية فترته الرئاسية الثانية، وتسلمت المنصب في 23 يناير 1997 لتصبح وزير الخارجية الرابع والستين للولايات المتحدة، وظلت في منصبها حتى 20 يناير 2001.

وبزغ نجم أولبرايت التي عرفت بأسلوبها الصارم في الحديث خلال عملها في إدارة ترددت في الانخراط في أكبر أزمتين خارجيتين في التسعينيات من القرن الماضي، وهما الإبادة الجماعية في رواندا وأزمة البوسنة والهرسك، وفق تقرير نشرته "رويترز".

وكانت أولبرايت، التي أصبحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عام 1993، قد ضغطت من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الصرب في البوسنة.

كما دفعتها تجربتها كلاجئة في الماضي إلى الضغط في اتجاه استخدام الولايات المتحدة لنفوذها كقوة عظمى لإنهاء الصراعات حول العالم.

وفي خضم جهود الولايات المتحدة للضغط على كوريا الشمالية لإنهاء برنامجها للأسلحة النووية والتي باءت بالفشل في نهاية المطاف، سافرت أولبرايت إلى بيونجيانج عام 2000 للقاء زعيم كوريا الشمالية آنذاك كيم جونج إيل، لتصبح أبرز مسؤول أمريكي يزور الدولة التي يحكمها الشيوعيون.

وبانتهاء فترة حكم كلينتون والتسعينيات، تحولت أولبرايت إلى أيقونة لجيل من الشابات اللائي يبحثن عن مصدر إلهام لسعيهن خلف فرص للتفوق والمثابرة في العمل.

