واشنطن: مستمرون بدعم زيلينسكي وحكومته في مواجهة روسيا

أعلن البيت الأبيض، في بيان اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحكومته بالمزيد من المساعدات الأمنية لمواجهة العملية العسكرية الروسية ومساندة "حقهم في الدفاع عن النفس".

وقال البيان: "ملتزمون مع الحلفاء بإرسال معدات إضافية لأوكرانيا بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي".

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ونقل البيان عن الرئيس الأميركي جو بايدن القول، إنه بحث في القمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تعزيز الدفاع الجماعي للحلف خاصة في الجناح الشرقي.

ووصف البيت الأبيض إنشاء أربع مجموعات قتالية جديدة اليوم من قبل الحلف في سلوفاكيا ورومانيا والمجر وبلغاريا بأنه "إشارة قوية" على الدفاع بشكل جماعي وحماية "كل شبر من أراضي الناتو".

وأضاف بيان البيت الأبيض: "سنضع خططا لقوات وقدرات إضافية لتعزيز دفاعات الناتو".

وكان بيان صادر عن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أفاد اليوم الخميس، بأن هجوم روسيا على أوكرانيا هو أخطر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود، معلنا نشر المزيد من الطائرات القتالية في شرق أوروبا، وأن رفع قدرة الحلف القتالية ستستمر في شرق أوروبا.

البيان الذي تلاه أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، قال إن عمليات روسيا في أوكرانيا أدت إلى تقويض السلام في أوروبا، قائلا: سنزود أوكرانيا بالمعدات القتالية وأخرى للتعامل مع أي هجمات كيميائية. وأضاف أن أي استخدام روسي للأسلحة المحرمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

كما أعلن الموافقة على 4 كتائب عسكرية جديدة ليصبح لدى الحلف 8 مجموعات قتالية، مؤكداً أن دول الحلف قررت زيادة الإنفاق على الدفاع.

أمين عام الحلف أكد أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصعيدي وغير مسؤول ومزعزع للاستقرار.