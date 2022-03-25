الخارجية الأميركية: ندين هجوم الحوثيين على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية

دانت الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، هجوم الحوثيين على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية، مؤكدة أن تلك الهجمات الحوثية على السعودية غير مقبولة.

وقالت الخارجية الأميركية للعربية، إن هجوم الحوثيين اعتداء على المدنيين وآلاف الأميركيين في السعودية.

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وأفادت بأن الإدارة الأميركية تعمل على مشروع قرار في الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وكان التحالف أعلن عن سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء في صامطة. وأوضح أن حريقا محدودا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أي خسائر بشرية. وقال: "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب".

كما أعلن التحالف "استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب"، مشيرا إلى وقوع "أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات".

وكان أعلن في وقت سابق، تدمير الدفاعات السعودية مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه نجران، كما دمرت الدفاعات صاروخا باليستيا أطلق نحو جازان.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت 9 طائرات مسيرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية فجر اليوم الجمعة.

وحذر التحالف من محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية إفشال المشاورات المقررة في 29 مارس الجاري في العاصمة السعودية الرياض بين أطراف الصراع في اليمن.