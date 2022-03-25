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ترمب يرفع دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون بسبب "روسيا"

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Hillary Clinton and US President Donald Trump. (AFP)
دونالد ترمب وهيلاري كلينتون
ترمب

ترمب يرفع دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون بسبب "روسيا"

الرئيس الأميركي السابق اتهم منافسته السابقة وعدداً آخر من المسؤولين الديمقراطيين بـ"الابتزاز" والتآمر لنشر أكاذيب تلحق الضرر به

واشنطن - رويترز

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رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الخميس، دعوى قضائية ضد منافسته في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016 هيلاري كلينتون، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين الديمقراطيين، مؤكداً أنهم حاولوا تزوير تلك الانتخابات بربطهم حملته الانتخابية بروسيا.

ترمب وكلينتون خلال المناظرة الرئاسية في 2016
ترمب وكلينتون خلال المناظرة الرئاسية في 2016

وتشمل الدعوى القضائية قائمة مطولة من الشكاوى التي كررها الرئيس الجمهوري السابق مراراً خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض بعد أن هزم كلينتون في الانتخابات.

وتأتي هذه الدعوى في وقت يواصل فيه ترمب التأكيد، دون تقديم أدلة، أن هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن جاءت نتيجة تزوير واسع النطاق.

وقال ترمب في الدعوى القضائية المؤلفة من 108 صفحات والتي رفعها أمام محكمة اتحادية في فلوريدا: "نسّق المدعى عليهم فيما بينهم وتآمروا بشكل خبيث لنسج خيوط رواية كاذبة مفادها أن خصمهم الجمهوري دونالد ترمب، كان يتواطأ مع دولة أجنبية معادية".

أحد المتهمين وهو الضابط السابق بالمخابرات البريطانية كريستوفر ستيل
أحد المتهمين وهو الضابط السابق بالمخابرات البريطانية كريستوفر ستيل
بايدن يزور اليوم مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا أميركا روسيا و أوكرانيا بايدن يزور اليوم مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا

وتشمل المزاعم الواردة في الدعوى "الابتزاز" والتآمر لنشر أكاذيب تلحق الضرر بترمب. وتطالب الدعوى بتعويضات.

وقال ترمب إن هذه المزاعم أجبرته على "تحمّل نفقات بمبلغ سيتم تحديده أثناء المحاكمة، لكن معروف أنه يتخطى 24 مليون دولار ولا يزال يتزايد بسبب تكاليف الدفاع والرسوم القانونية والنفقات المرتبطة بذلك".

وتشمل قائمة المدعى عليهم كريستوفر ستيل، وهو ضابط سابق بالمخابرات البريطانية.

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