واشنطن تتهم 4 عملاء روس بالتورط في قرصنة منشآت للطاقة حول العالم
نائبة المدعي العام الأميركي: القراصنة الذين ترعاهم روسيا يشكلون تهديدا خطيرا ومتواصلا
أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، بأن واشنطن اتهمت 4 عملاء روس بالتورط في قرصنة منشآت للطاقة حول العالم.
وكشفت وزارة العدل الأميركية عن لائحتي اتهام بحق أربعة مواطنين روس عملوا لحساب الحكومة الروسية بمحاولة ودعم وتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت قطاع الطاقة العالمي بين عامي 2012 و2018.
وأضافت أن عمليات القرصنة التي نفذوها استهدفت في المجمل آلافا من أجهزة الكمبيوتر ومئات الشركات والهيئات في نحو 135 دولة.
ونقل البيان عن نائبة المدعي العام الأميركي ليزا موناكو القول إن القراصنة الذين ترعاهم الدولة الروسية "يشكلون تهديدا خطيرا ومتواصلا للبنية التحتية في الولايات المتحدة وفي العالم".
وأضافت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الفيدراليين والدوليين على مواجهة "التهديد السيبراني الكبير" الذي تشكله روسيا على بنيتنا التحتية الحيوية.
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