بايدن يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في وارسو

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأميركيين.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنطوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف.













من لقاء بايدن بالوزيرين الأوكرانيين من لقاء بايدن بالوزيرين الأوكرانيين من لقاء بايدن بالوزيرين الأوكرانيين من لقاء بايدن بالوزيرين الأوكرانيين من لقاء بايدن بالوزيرين الأوكرانيين من لقاء بايدن بالوزيرين الأوكرانيين من لقاء بايدن بالوزيرين الأوكرانيين

مادة اعلانية

وبعد اللقاء قال كوليبا إن بلاده تلقت تعهدات أمنية إضافية من الولايات المتحدة بخصوص تطوير التعاون الدفاعي. وأضاف كوليبا للصحفيين "تلقينا وعودا إضافية من الولايات المتحدة بشأن كيفية تطوير تعاوننا الدفاعي".

وكان بايدن قد وصل إلى بولندا، أمس الجمعة، في ختام سلسلة من الاجتماعات الدولية في بروكسل، والتقى الجمعة جنوداً أميركيين متمركزين في جنوب شرق بولندا، ونوّه بشجاعة الشعب الأوكراني قائلاً إنها تذكّره بأحداث تيان انمين في الصين عام 1989، مكرراً وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب".

ومن المقرر أن يلقي بايدن كلمة عصر اليوم في قصر وارسو الملكي. وقال البيت الأبيض إن بايدن سيدعو في كلمته "العالم الحر" إلى مواجهة العملية العسكرية الروسية، وسيؤكد على وحدة الاقتصادات الكبيرة فيما يتعلق بضرورة التصدي لفلاديمير بوتين.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سيدلي، في ما وصفه مسؤولون أميركيون بأنه خطاب مهم في بولندا، "بتصريحات حول جهود العالم الحر الموحدة لدعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا على حربها الوحشية والدفاع عن مستقبل ينبع من المبادئ الديمقراطية".

كما سيجتمع بايدن مع نظيره البولندي أندريه دودا، ومن المتوقع أن يتطرقا إلى الجدل المتعلق بكيفية تسليح أوكرانيا بطائرات حربية وغيرها من الضمانات الأمنية.

ورفضت واشنطن، التي تسعى لتجنب صراع مباشر مع روسيا، عرضا مفاجئاً من بولندا لنقل مقاتلات ميغ-29 روسية الصنع إلى قاعدة أميركية في ألمانيا لاستخدامها لدعم القوات الجوية الأوكرانية.