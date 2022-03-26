في خطاب من بولندا.. بايدن يدعو "العالم الحر" للتصدي لبوتين

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدعو "العالم الحر"، في كلمة يلقيها في بولندا، اليوم السبت، إلى مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسيؤكد على وحدة الاقتصادات الكبيرة فيما يتعلق بضرورة التصدي لفلاديمير بوتين.

وسيجتمع بايدن مع نظيره البولندي أندريه دودا، بعد اجتماعات طارئة على مدى ثلاثة أيام مع الحلفاء في مجموعة السبع والمجلس الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وزيارة القوات الأميركية في بولندا.

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وتعهد بايدن باستعادة الديمقراطية في الداخل، وتوحيد الديمقراطيات في الخارج لمواجهة حكام مثل بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سيدلي فيما وصفه مسؤولون أميركيون بأنه خطاب مهم في بولندا "بتصريحات حول جهود العالم الحر الموحدة لدعم الشعب الأوكراني، ومحاسبة روسيا على حربها، والدفاع عن مستقبل ينبع من المبادئ الديمقراطية".

ويعقد بايدن ودودا اجتماعا خاصا، ومن المتوقع أن يتطرقا إلى الجدل المتعلق بكيفية تسليح أوكرانيا بطائرات حربية وغيرها من الضمانات الأمنية.

ورفضت واشنطن، التي تسعى لتجنب صراع مباشر مع روسيا، عرضا مفاجئا من بولندا لنقل مقاتلات "ميغ-29" روسية الصنع إلى قاعدة أميركية في ألمانيا لاستخدامها لدعم القوات الجوية الأوكرانية.