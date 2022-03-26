في خطاب من بولندا.. بايدن يدعو "العالم الحر" للتصدي لبوتين
سيؤكد على وحدة الاقتصادات الكبيرة فيما يتعلق بضرورة التصدي لروسيا
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدعو "العالم الحر"، في كلمة يلقيها في بولندا، اليوم السبت، إلى مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسيؤكد على وحدة الاقتصادات الكبيرة فيما يتعلق بضرورة التصدي لفلاديمير بوتين.
وسيجتمع بايدن مع نظيره البولندي أندريه دودا، بعد اجتماعات طارئة على مدى ثلاثة أيام مع الحلفاء في مجموعة السبع والمجلس الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وزيارة القوات الأميركية في بولندا.
وتعهد بايدن باستعادة الديمقراطية في الداخل، وتوحيد الديمقراطيات في الخارج لمواجهة حكام مثل بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن سيدلي فيما وصفه مسؤولون أميركيون بأنه خطاب مهم في بولندا "بتصريحات حول جهود العالم الحر الموحدة لدعم الشعب الأوكراني، ومحاسبة روسيا على حربها، والدفاع عن مستقبل ينبع من المبادئ الديمقراطية".
ويعقد بايدن ودودا اجتماعا خاصا، ومن المتوقع أن يتطرقا إلى الجدل المتعلق بكيفية تسليح أوكرانيا بطائرات حربية وغيرها من الضمانات الأمنية.
ورفضت واشنطن، التي تسعى لتجنب صراع مباشر مع روسيا، عرضا مفاجئا من بولندا لنقل مقاتلات "ميغ-29" روسية الصنع إلى قاعدة أميركية في ألمانيا لاستخدامها لدعم القوات الجوية الأوكرانية.
-
وزير الخارجية السعودي: يجب العمل على إنهاء النزاع في أوكرانياالأمير فيصل بن فرحان: "الحوار أساسي لإنهاء النزاع الحالي في أوكرانيا". السعودية
-
القوات الروسية بمدينة قريبة من تشيرنوبل.. وقتال شوارع وسط ماريوبولالدفاع البريطانية: روسيا ستكثف قصف المناطق الحضرية في أوكرانيا للحد من خسائرها على الأرض.. والصحة العالمية: 70 هجوما على المستشفيات وطواقم الإسعاف منذ بدء الحرب في أوكرانيا العرب والعالم
-
زيلينسكي: الدمار في ماريوبول يشبه ما حدث في سورياالرئيس الأوكراني: روسيا تتفاخر بأنها قادرة على تدميرنا بأسلحة دمار شامل العرب والعالم
-
قائد روسي "دُهس عمداً" على يد جنوده.. بسبب الخسائر بأوكرانيامسؤول غربي يؤكد أن قائد لواء البندقية الآلية السابع والثلاثين في روسيا قُتل عمداً على يد قواته "نتيجة لحجم الخسائر التي تكبدها اللواء" في أوكرانيا العرب والعالم