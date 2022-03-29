بايدن يناقش هاتفياً الحرب في أوكرانيا مع قادة أوروبيين

سيناقش الرئيس الأميركي جو بايدن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مع قادة أوروبيين في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وسيجري بايدن المحادثة مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا "لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا"، وفق البيت الأبيض.

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وعاد بايدن من أوروبا حيث اجتمع الأسبوع الماضي مع عدد من كبار القادة الأوروبيين وحضر قمة لحلف شمال الأطلسي بشأن الرد الغربي على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يأتي هاذ بينما قال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي اليوم الثلاثاء إن المقترحات التي قدمتها أوكرانيا لموسكو خلال محادثات إسطنبول تتضمن اقتراحاً بألا تعارض روسيا انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

وأدلى ميدينسكي بهذا التصريح في مقطع فيديو بثه التلفزيون الحكومي الروسي بعد محادثات بين البلدين في إسطنبول اليوم.

كما أعلن الوفد الروسي أن موسكو ستقلص بشكل "جذري" نشاطها العسكري في شمال أوكرانيا، بما يشمل المناطق القريبة من كييف، وذلك عقب محادثات "مفيدة" مع الوفد الأوكراني.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين: "نظراً إلى أن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية.. تم اتخاذ قرار بتقليص النشاط العسكري في منطقتي كييف وشرنيهيف بشكل جذري".

من جهته، أكد منديسكي إجراء "نقاشات مفيدة" في المحادثات مضيفاً أن المقترحات الأوكرانية ستُنقل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال إن بوتين يمكن أن يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأضاف "بعد المحادثات المفيدة اليوم اتفقنا على اقتراح حل، يتيح إمكانية عقد لقاء بين رئيسي الدولتين تزامناً مع توقيع وزيري الخارجية المعاهدة بالأحرف الأولى".

وتابع أن "إمكانية تحقيق السلام تصبح أقرب شرط العمل السريع على الاتفاق والتوصل إلى التسوية المطلوبة".