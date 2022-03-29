.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سيناتور أميركي يحذر تركيا من التخاذل تجاه روسيا بسبب أوكرانيا

  • الخط
الSenator Bob Menendez
السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز
روسيا و أوكرانيا

سيناتور أميركي يحذر تركيا من التخاذل تجاه روسيا بسبب أوكرانيا

مينينديز: "يجب على تركيا أن تصعد لعزل بوتين ورفاقه بسبب هذه الأزمة الرهيبة"

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

وجّه السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، انتقادات حادة لتركيا على خلفية عدم فرضها عقوبات ضد روسيا رغم أنها عضو في حلف الناتو، واصفا الموقف التركي بالمتخاذل في خضم أزمة رهيبة وحدت حلف الناتو باستثناء تركيا.

وقال السيناتور مينينديز في تغريدة على حسابه "تويتر": "هذه هي الرسالة المعاكسة تمامًا التي يرسلها بقية حلف الناتو والعالم وبعض الشركاء". وحذر قائلا: "يجب على تركيا أن تصعد لعزل بوتين ورفاقه بسبب هذه الأزمة الرهيبة".

واقتبست التغريدة تقرير "رويترز" الذي اتهم تركيا بعدم تطبيق العقوبات على روسيا واتخاذها خطا مخالفا لحلف الأطلسي، ونقل التقرير تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التي قال فيها إن الطبقة الروسية المقربة من فلاديمير بوتين مرحب بها في تركيا، لكن يتعين عليهم الالتزام بالقانون الدولي من أجل القيام بأي عمل تجاري.

وانتقدت تركيا غزو روسيا لكنها تعارض العقوبات التي فرضها حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي.

حرب شوارع تشتعل في ماريوبول.. وكييف تتهم موسكو باستخدام ذخائر عنقودية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا حرب شوارع تشتعل في ماريوبول.. وكييف تتهم موسكو باستخدام ذخائر عنقودية
الكرملين يرد: تصريحات بايدن بشأن بوتين إهانة شخصية أميركا روسيا و أوكرانيا الكرملين يرد: تصريحات بايدن بشأن بوتين إهانة شخصية

وقال جاويش أوغلو ردا على سؤال في المؤتمر الدولي لمنتدى الدوحة: "إذا أراد الأغنياء الروس أو أي مواطن روسي زيارة تركيا بالطبع يمكنهم ذلك".

ويرسو يختان فاخران مرتبطان بالملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في منتجعات تركية. واستهدفت الحكومات الغربية أبراموفيتش والعديد من الأوليغارشية الروسية الأخرى بفرض عقوبات في محاولة لعزل الرئيس بوتين وحلفائه بسبب عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، لكن تركيا خالفت هذه العقوبات ولم تلتزم بها حتى الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحزن يسيطر على أسرة أول قتيل مصري نتيجة القصف الروسي في أوكرانيا الحزن يسيطر على أسرة أول قتيل مصري نتيجة القصف الروسي في أوكرانيا
اكتشف المزيد