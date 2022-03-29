مستوى قياسي جديد.. غالبية الأميركيين لا يوافقون على أداء بايدن

تراجعت نسبة تأييد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مستوى منخفض جديد وفقًا لاستطلاع رأي حديث أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" (NBCNews) الأميركية يوم الأحد.

ووجد الاستطلاع أن 55 في المئة من المستجيبين يعارضون أداء الرئيس، فيما انخفضت نسبة الموافقة الإجمالية لبايدن إلى 40 في المئة في الاستطلاع.

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ووجد الاستطلاع أن سبعة من كل عشرة أميركيين تم استطلاعهم أعربوا عن ثقتهم المنخفضة في قدرة بايدن على التعامل مع الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا ودول غربية أخرى، كما أعرب 8 من كل 10 عن قلقهم من أن التوترات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز للأميركيين وقد تؤدي إلى حرب نووية.

ووجد الاستطلاع نفسه أن الجمهوريين يتمتعون بميزة بنقطتين عندما سئلوا عن الحزب الذي يجب أن يسيطر على الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر.

وفي استطلاع أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" في يناير الماضي، بلغت نسبة الموافقة على رئاسة بايدن 43 في المئة، بينما لم يوافق 54 في المئة على أدائه.

ويأتي الاستطلاع في أعقاب رحلة بايدن الطارئة إلى أوروبا للقاء زعماء العالم بشأن الصراع المتصاعد في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال كلمة ألقاها في عطلة نهاية الأسبوع في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيقف الشعب الأميركي معكم ومع مواطني أوكرانيا الشجعان الذين يريدون السلام". وتابع "هذه الحرب لا تليق بكم أيها الشعب الروسي، ويجب على بوتين إنهاء هذه الحرب".

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 18 إلى 22 مارس.