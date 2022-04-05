واشنطن ترسل مسيّرات متطورة إلى كييف.. ومليار دولار مساعدات

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنه سيتم نقل طائرات مسيرة إلى أوكرانيا في أقرب وقت، مشيراً إلى أن واشنطن تقوم بإرسال مساعدات إضافية بقيمة مليار دولار.

وأضاف اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل نوعاً مختلفاً من الطائرة بدون طيار Switchblade التي لها رأس حربي مضاد للدروع، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

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كذلك، أوضح خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن Switchblade 300 و600 ستتحركان بأسرع ما يمكن.

ووفقاً لـ AeroVironment ، الذي يصنع الطائرات بدون طيار، يحتوي الطراز 600 على رأس حربي مضاد للدروع ويمكنه الطيران فوق الهدف لأكثر من 40 دقيقة.

300 مليون دولار إضافية

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في بيان الجمعة أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل "مساعدة أمنية" لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأوضح المتحدث باسمها جون كيربي أن "الولايات المتحدة التزمت الآن بأكثر من 2,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ تولي إدارة بايدن السلطة، بما في ذلك أكثر من 1,6 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ الهجوم غير المبرر من جانب روسيا".

كذلك، ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء الماضي القدرات العسكرية "الإضافية" اللازمة لمساعدة الجيش الأوكراني على "الدفاع عن بلاده"، وفقا للبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في بيان حينها إن الرجلين ناقشا خلال مكالمة استغرقت 55 دقيقة "كيف تعمل الولايات المتحدة ليل نهار للاستجابة لطلبات أوكرانيا (...) في مجال المساعدة الأمنية".

صواريخ ومسيرات

وتشمل حزمة المساعدات الجديدة أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات بلا طيار "كاميكاز" من طراز "سويتشبليد"، إضافة إلى طائرات درون خفيفة من طراز "بوما".

وكانت الولايات المتحدة قد خصّصت 6,9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الهجوم الروسي ولدعم دول حلف الناتو، بحسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن، الاثنين الماضي.

كما يخصص مشروع الموازنة نحو مليار دولار لوزارتي الدفاع والخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية "لمواجهة التأثير الروسي الضار وللإيفاء بالاحتياجات الجديدة المرتبطة بالأمن والطاقة وقضايا الأمن الإلكتروني والمعلومات المضللة واستقرار الاقتصاد الكلّي وصمود المجتمع المدني".

زيادة المساعدات

كذلك أدرجت الأموال في مشروع الموازنة الذي قدمه بايدن للعام 2023، والذي يوفر التمويل لأولويات الإدارة للعام المذكور ويُعد قابلاً للتعديل فيما يتعين إقراره من الكونغرس، حيث يهيمن الحزب الديمقراطي على مجلسي النواب والشيوخ بفارق ضئيل عن الحزب الجمهوري.

ويعد التمويل الأخير ضمن سلسلة مساعدات عسكرية أعلنت عنها واشنطن بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا الشهر الماضي وستستخدم "لتعزيز إمكانيات وجهوزية القوات الأميركية وحلفاء الناتو والشركاء الإقليميين في مواجهة الهجوم الروسي"، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

يذكر أن واشنطن زادت مساعداتها لأوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية، بما في ذلك عبر تقديم مساعدة أمنية ومعدات جديدة بقيمة ملياري دولار، فضلاً عن مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار أعلن عنها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.