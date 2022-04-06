البيت الأبيض: سنواصل العمل على تكبيد روسيا تكاليف باهظة

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل بالتعاون مع مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي فرض تكاليف اقتصادية باهظة وفورية على النظام الروسي لما وصفتها بأنها فظائع ارتكبت في أوكرانيا بما في ذلك مدينة بوتشا.

وذكر البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيعمل على توثيق وتبادل المعلومات حول "الفظائع الروسية" واستخدام جميع الآليات المناسبة لمحاسبة المسؤولين.

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كذلك، أشار البيان إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا، بينها إجراءات اقتصادية لحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا، وفرض عقوبات مالية بالغة الشدة على أكبر بنك روسي، إضافة لمعاقبة مسؤولي الحكومة الروسية وعائلاتهم.

انكماش الاقتصاد الروسي

واعتبر البيان أن حزم العقوبات الأميركية المتوالية "تعزز بعضها بعضا لتحقيق أكبر أثر ممكن بمرور الوقت".

كما، توقع البيان انكماش الاقتصاد الروسي بمقدار 15 بالمئة هذا العام، معتبرا أن ذلك "سيمحو مكاسبه التي حققها طيلة 15 عاما الماضية".

وقال أيضاً إن التضخم في روسيا تجاوز بالفعل 15 بالمئة.

ملاحقة النخب

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة العدل الأميركية فرض عقوبات جديدة على روسيا، وملاحقة النخب المتهربة منها.

بدوره، ربط الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات الأميركية الجديدة التي أعلنت على روسيا اليوم، بفظائع في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقال على تويتر "أوضحت أن روسيا ستدفع ثمناً باهظا وفوريا لفظائعها في بوتشا".

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz — President Biden (@POTUS) April 6, 2022

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والمساعدات، وفرضت آلاف العقوبات الموجعة على موسكو، التي تمسكت بحقها في نزع سلاح الجارة الغربية الذي يعتبر مهددا لأمنها، ومنعها من الانضمام إلى حلف الناتو.