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البيت الأبيض: سنواصل العمل على تكبيد روسيا تكاليف باهظة

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البيت الأبيض
البيت الأبيض
روسيا و أوكرانيا

البيت الأبيض: سنواصل العمل على تكبيد روسيا تكاليف باهظة

دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل بالتعاون مع مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي فرض تكاليف اقتصادية باهظة وفورية على النظام الروسي لما وصفتها بأنها فظائع ارتكبت في أوكرانيا بما في ذلك مدينة بوتشا.

وذكر البيت الأبيض في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيعمل على توثيق وتبادل المعلومات حول "الفظائع الروسية" واستخدام جميع الآليات المناسبة لمحاسبة المسؤولين.

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كذلك، أشار البيان إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا، بينها إجراءات اقتصادية لحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا، وفرض عقوبات مالية بالغة الشدة على أكبر بنك روسي، إضافة لمعاقبة مسؤولي الحكومة الروسية وعائلاتهم.

انكماش الاقتصاد الروسي

واعتبر البيان أن حزم العقوبات الأميركية المتوالية "تعزز بعضها بعضا لتحقيق أكبر أثر ممكن بمرور الوقت".

تعبيرية (شترستوك)
تعبيرية (شترستوك)

كما، توقع البيان انكماش الاقتصاد الروسي بمقدار 15 بالمئة هذا العام، معتبرا أن ذلك "سيمحو مكاسبه التي حققها طيلة 15 عاما الماضية".

وقال أيضاً إن التضخم في روسيا تجاوز بالفعل 15 بالمئة.

ملاحقة النخب

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة العدل الأميركية فرض عقوبات جديدة على روسيا، وملاحقة النخب المتهربة منها.

بدوره، ربط الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات الأميركية الجديدة التي أعلنت على روسيا اليوم، بفظائع في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقال على تويتر "أوضحت أن روسيا ستدفع ثمناً باهظا وفوريا لفظائعها في بوتشا".

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والمساعدات، وفرضت آلاف العقوبات الموجعة على موسكو، التي تمسكت بحقها في نزع سلاح الجارة الغربية الذي يعتبر مهددا لأمنها، ومنعها من الانضمام إلى حلف الناتو.

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