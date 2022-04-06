منظومات مضادة للدروع.. مساعدات أميركية إضافية لأوكرانيا

تواصل واشنطن تقديم الدعم العسكري لكييف مع استمرار العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدة أمنية إضافية قدرها 100 مليون دولار تشمل منظومات مضادة للدروع.

وقال بلينكن في بيان "لقد سمحتُ، بناء على تفويض من الرئيس حصلت عليه في وقت سابق اليوم، بالإفراج فوراً عن مساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لتلبية حاجة أوكرانيا الملحّة لمزيد من الأنظمة المضادّة للدروع".

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في السياق، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء أنه سيتم نقل طائرات مسيرة إلى أوكرانيا في أقرب وقت، مشيراً إلى أن واشنطن تقوم بإرسال مساعدات إضافية بقيمة مليار دولار.

مسيرات مضادة للدروع

وأضاف أن الولايات المتحدة سترسل نوعاً مختلفاً من الطائرة بدون طيار Switchblade التي لها رأس حربي مضاد للدروع، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

كذلك، أوضح خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن Switchblade 300 و600 ستتحركان بأسرع ما يمكن.

ووفقاً لـ AeroVironment ، الذي يصنع الطائرات بدون طيار، يحتوي الطراز 600 على رأس حربي مضاد للدروع ويمكنه الطيران فوق الهدف لأكثر من 40 دقيقة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في بيان الجمعة أنها ستخصص 300 مليون دولار إضافية على شكل "مساعدة أمنية" لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأوضح المتحدث باسمها جون كيربي أن "الولايات المتحدة التزمت الآن بأكثر من 2,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ تولي إدارة بايدن السلطة، بما في ذلك أكثر من 1,6 مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ الهجوم غير المبرر من جانب روسيا".

صواريخ ومسيرات

وتشمل حزمة المساعدات الجديدة أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات بلا طيار "كاميكاز" من طراز "سويتشبليد"، إضافة إلى طائرات درون خفيفة من طراز "بوما".

وكانت الولايات المتحدة قد خصّصت 6,9 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الهجوم الروسي ولدعم دول حلف الناتو، بحسب مشروع الموازنة الذي نشرته إدارة الرئيس جو بايدن، الاثنين الماضي.

يذكر أن واشنطن زادت مساعداتها لأوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية، بما في ذلك عبر تقديم مساعدة أمنية ومعدات جديدة بقيمة ملياري دولار، فضلاً عن مساعدات إنسانية بقيمة مليار دولار أعلن عنها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.