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بيلوسي مصابة بكورونا وخالطت بايدن.. إلا أن فحصه "سلبي"

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An April 5, 2022 photo shows US President Joe Biden (R) speaking to Senate Majority Leader Chuck Schumer (L), D-NY, and House Speaker Nancy Pelosi (2nd L), D-CA, during a signing ceremony for H.R. 3076, the ÒPostal Service Reform Act of 2022Ó, in the State Dining Room of the White House in Washington, DC. Nancy Pelosi, the Democratic speaker of the US House of Representatives, has tested positive for Covid-19, her spokesman said April 7, 2022. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)
بايدن وبيلوسي الثلاثاء في البيت الأبيض
فيروس كورونا

بيلوسي مصابة بكورونا وخالطت بايدن.. إلا أن فحصه "سلبي"

رئيسة مجلس النواب في الحجر الآن.. والبيت الأبيض يؤكد أنها لا تعتبر من "المخالطين القريبين" للرئيس

العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الخميس أن مسحة الرئيس الأميركي جو بايدن للكشف عن فيروس كورونا التي أجريت مساء الأربعاء جاءت سلبية.

وقال البيت الأبيض إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي أعلنت اليوم الخميس إصابتها بالفيروس لا تعتبر من "المخالطين القريبين" للرئيس، وذلك بحسب القواعد الاسترشادية للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان المتحدث باسم نانسي بيلوسي قد قال اليوم إن الفحوص أثبتت إصابة بيلوسي بكورونا، مشيراً إلى أن الأعراض لم تظهر عليها حتى الآن.

بيلوسي بدون كمامة في البيت الأبيبض الاثنين
بيلوسي بدون كمامة في البيت الأبيبض الاثنين

وقال المتحدث درو هاميل في بيان إن نتائج فحص أجري للزعيمة الديمقراطية جاءت إيجابية بعد سلبية نتيجة اختبار آخر في وقت سابق من الأسبوع.

كما ثبتت إصابة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم أعضاء في الإدارة الأميركية وسبعة مشرعين على الأقل، بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية على الرغم من انخفاض عدد الحالات في أنحاء الولايات المتحدة.

وكانت بيلوسي قد ظهرت الثلاثاء بدون كمامة في حدث بالبيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن.

وبحسب هاميل، "رئيسة مجلس النواب تلقت اللقاح بالكامل مع جرعة معززة، وهي ممتنة للحماية القوية التي قدمها اللقاح".

وقال إن بيلوسي "ستخضع للحجر الصحي تماشياً مع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وتشجع الجميع على التطعيم والتعزيز والاختبار بانتظام".

بيلوسي خلال تلقيها إحدى جرعات اللقاح في ديسبمر 2020
بيلوسي خلال تلقيها إحدى جرعات اللقاح في ديسبمر 2020
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جاء إعلان الزعيمة الديمقراطية البالغة من العمر 82 عاماً قبل ظهورها الصحفي الأسبوعي في الكابيتول، والذي تم إلغاؤه. من المقرر أن يبدأ المجلس عطلة الربيع لمدة أسبوعين.

كما أجلت بيلوسي رحلة لوفد من الكونغرس إلى آسيا كان من المقرر أن تقودها.

وأمس الأربعاء، أعلن المدعي العام ميريك غارلاند ووزيرة التجارة جينا ريموندو عن نتائج إيجابية. كما أعلنت عمدة واشنطن العاصمة موريل باوزر اليوم أنها ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

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