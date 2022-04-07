ترمب: كرهت مشهد اقتحام الكونغرس.. لقد كان "عاراً"

أعرب الرئيس السابق دونالد ترمب عن أسفه لعدم مسيرته مع مؤيديه إلى مبنى الكابيتول الأميركي في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره المبنى، ودافع عن صمته الطويل خلال الهجوم بزعم أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وآخرين مسؤولون عن إنهاء أعمال العنف الدامية وفقا لمقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست.

وقال ترمب "اعتقدت أنه كان عارًا ، وظللت أسأل لماذا لا تفعل بيلوسي شيئًا حيال ذلك؟ لماذا لا تفعل نانسي شيئًا حيال ذلك؟ ورئيسة بلدية العاصمة أيضًا.

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كرهت رؤية هذا الهجوم

وقال ترمب عن أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير 2021 في مقابلة استمرت 45 دقيقة مع صحيفة واشنطن بوست: "إن عمدة العاصمة ونانسي بيلوسي هما المسؤولان". وأوضح قائلا "كرهت رؤية هذا الهجوم على الكونغرس"، وقلت "يجب الاعتناء بها، وافترضت أنهم يهتمون بذلك".

وتجاهل الرئيس الخامس والأربعون اللوم مرارًا وتكرارًا لإثارة الهجوم بمزاعم حول مصداقية انتخابات 2020. وفي المقابلة اتخذ موقفًا متحديًا رافضًا الإفصاح عما إذا كان سيدلي بشهادته أمام لجنة بالكونغرس والتي تحقق في الاعتداء في 6 يناير.





وقال ترمب إنه لا يتذكر "تلقيه الكثير" من المكالمات الهاتفية في ذلك اليوم، ونفى إزالة سجلات المكالمات أو استخدام الهواتف المحمولة. وقال ترمب أيضا إنه تحدث خلال فترة رئاسته مع فيرجينيا "جيني" توماس، زوجة قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس.

وخلال الهجوم، شاهد ترمب التلفزيون، وانتقد نائب الرئيس آنذاك مايك بنس، وأجرى مكالمات دفعت المشرعين إلى إلغاء التصديق على الانتخابات بينما كانت الحشود العنيفة من أنصاره تنهب مبنى الكابيتول.

وفي نهاية المطاف، أقنعه المشرعون وأفراد أسرته وغيرهم بنشر مقطع فيديو يطلب فيه من أنصاره العودة إلى ديارهم، بعد 187 دقيقة من حثهم على السير إلى مبنى الكابيتول خلال تجمع حاشد بالقرب من البيت الأبيض.

لست نادماً

وقال ترمب متحدثا بعد ظهر الأربعاء في ناديه الفخم المطل على الشاطئ، إنه ليس نادما على حث الحشود على القدوم إلى واشنطن، كما وقف إلى جانب خطابه التحريضي حول الانتخابات أثناء التجمع قبل أن يقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول.

وقال ترمب إنه يستحق المزيد من الفضل في جذب مثل هذا الحشد الكبير إلى العاصمة وإنه ضغط للسير مع مؤيديه نحو مبنى الكابيتول، لكن جهاز حمايته الأمنية أوقفه. وأشار قائلا "قال جهاز الخدمة السرية إنني لا أستطيع الذهاب كنت سأذهب إلى هناك لدقيقة واحدة".

العلاقة مع بوتين

فقد نأى بعض كبار الجمهوريين بأنفسهم عن ثناء ترمب المستمر على بوتين. لكن ترمب قال إنه لم يتحدث إلى بوتين منذ مغادرته منصبه، مضيفا "الآن، إنه وضع صعب. وما يجب عليهم فعله هو خفض سعر النفط. لأنك تحتاج إلى المال لخوض الحروب. والآن البرميل عند 150 دولارا وقد يرتفع أكثر من ذلك إنه يرتفع إلى أرقام لم يرها أحد من قبل، إنه بالفعل أعلى مستوى له في التاريخ.

وأضاف أول شيء يجب عليهم فعله هو خفض سعر النفط باستخدام الذهب السائل الذي لدينا تحت أقدامنا".