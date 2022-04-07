وزير الدفاع الأميركي: نظيري الروسي لم يرد على مكالماتي منذ فبراير الماضي

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن نظيره الروسي سيرغي شويغو لم يرد على اتصالاته الهاتفية رغم محاولاته المتكررة لمهاتفته.

مادة اعلانية

وقال في جلسة استماع بشأن الميزانية في مجلس الشيوخ الأميركي: "رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي وأنا نحاول بانتظام الاتصال بزملائنا في روسيا لضمان استمرار الحوار.. ومنذ منتصف فبراير لم ننجح كثيرا في هذا، كون الروس لا يستجيبون".

من جهته، لم يصدر عن وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي على تصريحات وزير الدفاع الأميركي.