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نيويورك: سقوط جرحى في إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق

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Police officers work near the scene of a shooting at a subway station in the Brooklyn borough of New York City, New York, US, on April 12, 2022. (Reuters)
قوات شرطة أميركية بجانب موقع إطلاق النار في نيويورك

نيويورك: سقوط جرحى في إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق

ناطقة باسم شرطة نيويورك دعت المواطنين إلى تجنب موقع الحادث في حي بروكلين

نيويورك - فرانس برس 

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أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، بإصابة العديد من الأشخاص في إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق في نيويورك. فيما تواصل شرطة نيويورك مطاردة المشتبه به بإطلاق النار.

وأعلن البيت الأبيض إنه "تم إبلاغ الرئيس بحادثة إطلاق النار في بروكلين بمدينة نيويورك".

وقال متحدث باسم الدفاع المدني، إن إطلاق النار أسفر عن إصابة 13 شخصا، كما تم العثور على "عبوات ناسفة لم تنفجر".

وإثر الحادث، تقرر إغلاق غالبية خطوط القطارات في مدينة نيويورك.

وذكرت مراسلة "العربية" والحدث" أن مطلق النار كان يرتدي سترة برتقالية وقناعا واقيا من الغاز.

وأصيب أشخاص عدة بالرصاص، صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، في محطة قطارات أنفاق في حي بروكلين في نيويورك، نقلا عن فرانس برس.

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وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك، أنه "عند الساعة 08,27 بالتوقيت المحلي، تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين، داعية الجمهور إلى تجنب المنطقة.

ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث، وضربت شرطة نيويورك طوقا أمنيا حول محطة بروكلين.

من جانبها، قالت الحاكمة الديموقراطية لولاية نيويورك كاثي هوشول إنها تتابع الوضع ويتم إطلاعها على مستجدات التحقيق في الحادث.

وفي الربع الأول من عام 2022 (من يناير إلى أبريل)، ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة الأسبوع الماضي.

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