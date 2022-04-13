بايدن: ما يحصل في أوكرانيا إبادة جماعية والأدلة تتزايد

استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء للمرة الأولى مصطلح "الإبادة الجماعية" لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في ما يبدو اتّهاماً للجيش الروسي الذي يواصل عمليته العسكرية في أوكرانيا.

وفي كلمة خصّصها لجهود التصدي للتضخمّ ألقاها في آيوا قال الرئيس الأميركي "ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا ينبغي أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم".

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وعزا بايدن الارتفاع الإضافي المسجّل في نسبة التضخم والذي رفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بين فبراير ومارس بأكثر من 18 بالمئة، إلى العملية الروسية في أوكرانيا.





من الدمار في أوكرانيا من الدمار في أوكرانيا

وقال الرئيس الأميركي إن "70 بالمئة من الارتفاع المسجّل في الأسعار في مارس مردّه رفع بوتين لأسعار الوقود".

وفي الولايات المتحدة ارتفع التضخمّ في مارس إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981 مسجّلا 7,1 بالمئة على أساس سنوي، وفق مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الذي نشرته الثلاثاء وزارة العمل.

وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان أن "مؤشر أسعار الوقود ارتفع بنسبة 18,3 بالمئة في مارس" مقارنة بفبراير.

وقال بايدن إن "غزو بوتين لأوكرانيا رفع أسعار الوقود والمواد الغذائية في العالم أجمع".

وتوجّه المعارضة الجمهورية انتقادات لبايدن لاتّباعه سياسة اقتصادية تفاقم التضخّم.