.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أول صور للمشتبه به بإطلاق النار في نيويورك.. ومكافأة 50 ألف دولار لأي معلومات عنه

  • الخط
صورة المشتبه به

أول صور للمشتبه به بإطلاق النار في نيويورك.. ومكافأة 50 ألف دولار لأي معلومات عنه

أصيب نحو 10 أشخاص بالرصاص في محطة مترو أنفاق بروكلين، فيما عولج ما لا يقل عن 29 شخصا في المستشفيات القريبة من إصابات طفيفة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نشرت شرطة مدينة نيويورك، صباح الأربعاء، صورة رجل قالت إنه "محل اهتمام" في التحقيق بشأن حادثة إطلاق النار في إحدى محطات المترو في المدينة.

وقالت الشرطة على "تويتر" إن الشخص اسمه فرانك جيمس وأرفقت صورتين له، ودعت إلى إبلاغها بأية معلومات متوفرة بشأنه.

ووفقا للشرطة، فقد أصيب نحو 10 أشخاص بالرصاص في محطة مترو أنفاق بروكلين، مساء الثلاثاء، فيما عولج ما لا يقل عن 29 شخصا في المستشفيات القريبة من إصابات طفيفة.

وقالت السلطات إن المشتبه به لا يزال طليقا.

ووفقا للشرطة فقد وضع المشتبه به قناع وقاية من الغاز، ثم أطلق أسطوانة غاز وبدأ في إطلاق النار.

ولا تزال الدوافع مجهولة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الأميركية.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به قام باستئجار شاحنة نقل متوسطة الحجم عثر على مفاتيحها في مكان الحادث.

ولاحقا قدمت وكالات إنفاذ القانون في المدينة مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به في إطلاق النار.

وأكدت مفوضة شرطة نيويورك، كيتشانت سويل، في مؤتمر صحافي، أن السلطات تتعامل مع إطلاق النار في محطة قطار نيويورك كحادثة وليس كعمل إرهابي حتى اللحظة، مضيفة أنه لا وجود لعبوات ناسفة نشطة حاليا.

نيويورك: سقوط جرحى في إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق أميركا نيويورك: سقوط جرحى في إطلاق نار بمحطة مترو أنفاق

وقالت سويل إن المشتبه به أسمر البشرة وكان يرتدي قناعا واقيا من الغازات، يبلغ طوله 5.5 أقدام (1.67 متر)، وكان يلبس زيا أخضر مخصصاً لعمال البناء وسترة بقبعة ذات لون دمادي.

وطالبت المفوضة أي شخص لديه صور أو مقاطع فيديو للحادثة بتزويدها للشرطة "حتى وإن كانت بسيطة"، مشيرة إلى أن المشتبه به لا يزال طليقا.

وأكدت سويل أنه لا توجد هناك أي إصابات مهددة للحياة جراء الحادثة، "رغم أنها كانت حادثة عنيفة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فلسطينية تعاني من إعاقة سمعية تعالج الأطفال بالموسيقى فلسطينية تعاني من إعاقة سمعية تعالج الأطفال بالموسيقى
اكتشف المزيد