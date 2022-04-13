أول صور للمشتبه به بإطلاق النار في نيويورك.. ومكافأة 50 ألف دولار لأي معلومات عنه

نشرت شرطة مدينة نيويورك، صباح الأربعاء، صورة رجل قالت إنه "محل اهتمام" في التحقيق بشأن حادثة إطلاق النار في إحدى محطات المترو في المدينة.

وقالت الشرطة على "تويتر" إن الشخص اسمه فرانك جيمس وأرفقت صورتين له، ودعت إلى إبلاغها بأية معلومات متوفرة بشأنه.

مادة اعلانية

ووفقا للشرطة، فقد أصيب نحو 10 أشخاص بالرصاص في محطة مترو أنفاق بروكلين، مساء الثلاثاء، فيما عولج ما لا يقل عن 29 شخصا في المستشفيات القريبة من إصابات طفيفة.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

وقالت السلطات إن المشتبه به لا يزال طليقا.

ووفقا للشرطة فقد وضع المشتبه به قناع وقاية من الغاز، ثم أطلق أسطوانة غاز وبدأ في إطلاق النار.

ولا تزال الدوافع مجهولة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الأميركية.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به قام باستئجار شاحنة نقل متوسطة الحجم عثر على مفاتيحها في مكان الحادث.

ولاحقا قدمت وكالات إنفاذ القانون في المدينة مكافأة بقيمة 50 ألف دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به في إطلاق النار.

مراسلة #العربية في #واشنطن ناديا البلبيسي: الهجوم على محطة #بروكلين يبدو عملية فردية.. ولا توجد قنابل غير منفجرة في الموقع pic.twitter.com/8wSzj3OWG2 — العربية (@AlArabiya) April 12, 2022

وأكدت مفوضة شرطة نيويورك، كيتشانت سويل، في مؤتمر صحافي، أن السلطات تتعامل مع إطلاق النار في محطة قطار نيويورك كحادثة وليس كعمل إرهابي حتى اللحظة، مضيفة أنه لا وجود لعبوات ناسفة نشطة حاليا.

وقالت سويل إن المشتبه به أسمر البشرة وكان يرتدي قناعا واقيا من الغازات، يبلغ طوله 5.5 أقدام (1.67 متر)، وكان يلبس زيا أخضر مخصصاً لعمال البناء وسترة بقبعة ذات لون دمادي.

وطالبت المفوضة أي شخص لديه صور أو مقاطع فيديو للحادثة بتزويدها للشرطة "حتى وإن كانت بسيطة"، مشيرة إلى أن المشتبه به لا يزال طليقا.

وأكدت سويل أنه لا توجد هناك أي إصابات مهددة للحياة جراء الحادثة، "رغم أنها كانت حادثة عنيفة".