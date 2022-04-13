.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن تشكّل قوة مشتركة للقيام بدوريات في البحر الأحمر

  • الخط
A handout picture released by the US Naval Forces Central Command/US 5th Fleet on February 7, 2022 shows US Navy guided-missile destroyer USS Jason Dunham (DDG 109) (L) and Egyptian Navy frigate ENS Alexandria (F911) conducting maneuvering-operation exercises in the Red Sea during the International Maritime Exercise/Cutlass Express. IMX/Cutlass Express 2022 is the largest multinational training event in the Middle East, involving more than 60 nations and international organizations. (Photo by Theoplis Stewart II / United States Naval Forces Central Command / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / U.S. NAVAL FORCES CENTRAL COMMAND / U.S. 5TH FLEET - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
تدريبات عسكرية مشتركة في البحر الأحمر بين مصر وأميركا في فبراير الماضي (أرشيفية)
اليمن والحوثي

واشنطن تشكّل قوة مشتركة للقيام بدوريات في البحر الأحمر

يأتي الإعلان عن تشكيل القوة الجديدة بعد سلسلة هجمات شنها الحوثيون في الممر المائي الحيوي للتجارة العالمية

دبي – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت البحرية الأميركية، اليوم الأربعاء، تشكيل فرقة عمل جديدة مع دول حليفة للقيام بدوريات في البحر الأحمر بعد سلسلة هجمات شنتها ميليشيا الحوثيين في الممر المائي الحيوي للتجارة العالمية.

وأعلن نائب الأدميرال براد كوبر، قائد الأسطول الخامس الأميركي في الشرق الأوسط، في تصريحات الصحافيين تشكيل فرقة العمل.

عملية للجيش الأميركي في خليج عدن في ديسمبر 2021
عملية للجيش الأميركي في خليج عدن في ديسمبر 2021

يأتي هذا بعدما أطلق الحوثيون زوارق محملة بالمتفجرات وألغاما في مياه البحر الأحمر، الذي يمتد من قناة السويس المصرية نزولاً عبر مضيق باب المندب الذي يفصل إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

وقال كوبر: "بشكل إجمالي، هذه المنطقة تغذي العالم بالمعنى الحرفي والمجازي. المنطقة شاسعة لدرجة أننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا، لذا سنكون في أفضل حالاتنا عندما نتشارك".

وتمتلك "القوة البحرية المشتركة"، وهي تحالف يضم 34 دولة ويشرف عليه كوبر من قاعدة في البحرين، بالفعل ثلاث فرق عمل تواجه القرصنة وقضايا أمنية داخل وخارج الخليج العربي.

السفينة "يو. إس. إس. ماونت ويتني" التي ستنضم للقوة الجديدة
السفينة "يو. إس. إس. ماونت ويتني" التي ستنضم للقوة الجديدة
منظمات حقوقية تخاطب المبعوث الأممي حول "خرائط ألغام الحوثي" اليمن اليمن والحوثي منظمات حقوقية تخاطب المبعوث الأممي حول "خرائط ألغام الحوثي"

وسيصدر التكليف الرسمي لفرقة العمل الجديدة يوم الأحد المقبل، وستشهد انضمام السفينة "يو. إس. إس. ماونت ويتني"، وهي سفينة قيادة برمائية من فئة "بلو ريدج"، وكانت في السابق جزءا من الأسطول السادس بإفريقيا وأوروبا التابع للبحرية الأميركية.

وقال كوبر إنه يأمل أن تستهدف فرقة العمل الجديدة، المكونة بين سفينتين إلى 8 سفن، مهربي الفحم والمخدرات والأسلحة والأفراد في المجرى المائي.

يذكر أن حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال، تستخدم تهريب الفحم لتمويل هجماتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا العربية ترصد أجواء رمضان في مصر بعد تخفيف إجراءات كورونا
اكتشف المزيد