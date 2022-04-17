أميركا.. إطلاق نار داخل مركز تسوق في ساوث كارولاينا

أسفر إطلاق نار بمركز تسوق في عاصمة ولاية ساوث كارولاينا الأميريكية عن إصابة العديد من الأشخاص، وفقا للشرطة.

وقالت شرطة كولومبيا إن إطلاق النار وقع بعد ظهر السبت في مركز التسوق كولومبيانا.

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وقوع إصابات

وأضافت الشرطة على تويتر ”تأكدت إصابة أشخاص خلال الحادث، إنهم يتلقون رعاية طبية. مدى الإصابات غير معروف في هذا الوقت”.

كما ذكرت الشرطة أنها تقوم بإخلاء مركز التسوق وتعمل على تقييم موقع الحادث.

وجود مكثف للشرطة

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بوجود مكثف للشرطة وأفراد الطوارئ في المركز التجاري الواقع على بعد حوالي عشرة أميال شمالي وسط مدينة كولومبيا عاصمة الولاية.

فيما أظهرت لقطات أذاعها تلفزيون محلي أن الشرطة أغلقت مخرجا من طريق سريع مجاور. وقال تلفزيون (دبليو.آي.إس) في كولومبيا إن إطلاق النار وقع داخل المركز التجاري.

مع ذلك، لم يتضح بعد عدد المصابين وطبيعة إصاباتهم. ولم ترد معلومات عما إذا كان أي من المشتبه بهم رهن الاحتجاز أم أنهم ما زالوا طلقاء.