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انتشار إنفلونزا الطيور في 30 ولاية أميركية

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تفشي سلالات قاتلة من أنفلونزا الطيور
أرشيفية
أنفلونزا الطيور

انتشار إنفلونزا الطيور في 30 ولاية أميركية

السلطات الأميركية تقول إن حالات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة لا تمثل مصدر قلق فوري للصحة العامة

العربية.نت، رويترز

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قالت وزارة الزراعة الأميركية، الأحد، إنه تم اكتشاف حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في سرب دجاج تجاري في ولاية بنسلفانيا وسرب منزلي في ولاية يوتا مع انتشار المرض الآن في أكثر من 30 ولاية في البلاد.

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وقالت الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تبحث في اللقاحات كخيار لحماية الطيور الداجنة من إنفلونزا الطيور القاتلة مع مواجهة البلاد أسوأ انتشار لها منذ عام 2015. وقضى التفشي الحالي على أكثر من 20 مليون دجاجة وديك رومي في أسراب تجارية منذ فبراير.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن المسؤولين الاتحاديين وفي الولايات يعملون بشكل مشترك على زيادة عمليات المتابعة والاختبار في المناطق المحيطة بالأسراب المصابة.

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وقالت السلطات الأميركية إن حالات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة لا تمثل مصدر قلق فوري للصحة العامة.

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