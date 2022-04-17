انتشار إنفلونزا الطيور في 30 ولاية أميركية
السلطات الأميركية تقول إن حالات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة لا تمثل مصدر قلق فوري للصحة العامة
قالت وزارة الزراعة الأميركية، الأحد، إنه تم اكتشاف حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في سرب دجاج تجاري في ولاية بنسلفانيا وسرب منزلي في ولاية يوتا مع انتشار المرض الآن في أكثر من 30 ولاية في البلاد.
وقالت الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تبحث في اللقاحات كخيار لحماية الطيور الداجنة من إنفلونزا الطيور القاتلة مع مواجهة البلاد أسوأ انتشار لها منذ عام 2015. وقضى التفشي الحالي على أكثر من 20 مليون دجاجة وديك رومي في أسراب تجارية منذ فبراير.
وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن المسؤولين الاتحاديين وفي الولايات يعملون بشكل مشترك على زيادة عمليات المتابعة والاختبار في المناطق المحيطة بالأسراب المصابة.
وقالت السلطات الأميركية إن حالات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة لا تمثل مصدر قلق فوري للصحة العامة.
-
"اللجين القابضة" تؤكد استمرار تنفيذ خطتها برفع نسبة تملكها في "ناتبت"قالت إنها ستعمل على سياسة مستقرة لتوزيع الأرباح شركات
-
اليمن.. مقتل قيادي حوثي و5 من مرافقيه في كمين بريمةالكمين نفذ عقب يومين من اقتحام "الصعدي" برفقة العشرات من مسلحي الميليشيا مركزاً لتحفيظ القرآن اليمن
-
كارثة تواجه إنتاج السيارات عالمياً.. ما علاقة حرب أوكرانيا؟رغم أن حصة روسيا وأوكرانيا تمثل 2% فقط من الإنتاج العالمي قصص اقتصادية
-
طريقة رؤيتك لهذه الصورة تكشف عما تبحث عنه في علاقتك بشريك حياتك!الصورة بها 5 صور داخلية، وما تقع عليه عيناك أولا قد يكشف عما تتمناه بشريك حياتك الأخيرة