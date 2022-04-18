السيناتور كونز: الصراع الدائر بأوكرانيا قد يحولها إلى سوريا

قال السناتور الديمقراطي كريس كونز المقرب من الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إنه قلق من أن الصراع الدائر في أوكرانيا قد يحولها إلى سوريا إذا لم تفعل الولايات المتحدة والحلفاء الغربيون المزيد لمساعدة كييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأثناء ظهوره على قناة CBS Nwes سي بي إس في برنامج واجه الأمة "Face The Nation" ، علق كونز حول تصريحاته برؤية القوات الأميركية على الأرض في أوكرانيا، وهي خطوة قالت إدارة بايدن إنها خارج الطاولة لتجنب تصعيد الصراع.

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وسألت المذيعة كونز عن التصريحات العامة التي أدلى بها مؤخرًا حول حاجة البلاد إلى التفكير في إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا.

وقال في بعض التصريحات العامة هذا الأسبوع قلت إن البلاد بحاجة إلى التحدث عن الوقت الذي قد تكون فيه مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا.. وقلت إذا كان الجواب لا فإننا سندعو بوتين إلى مستوى آخر من التصعيد والوحشية.

وتابعت المذيعة هل تجادل بأن الرئيس بايدن كان مخطئًا عندما قال إنه لن يرسل قوات إلى أوكرانيا؟ هل تطلب منه وضع خط أحمر؟ .

ورد كونز قائلا أن الولايات المتحدة يجب أن تزود الأوكرانيين بمزيد من القدرات الدفاعية، إلا أنه لم يقدم تفاصيل عما يمكن أن يكون ممكنًا.

وقال كونز "أعتقد أننا في الكونغرس نلعب دورًا حاسمًا في وضع السياسة الخارجية وفي تقديم المشورة للرئيس فيما يتعلق بقراراته كقائد أعلى للقوات المسلحة ونحن بحاجة إلى النظر بوضوح إلى مستوى الوحشية وهذه لحظة تحد هائل لنا جميعًا. وأنا أحترم بشدة قيادة الرئيس بايدن في توحيد الغرب وفرض عقوبات ساحقة على روسيا ".

وأضاف "إذا سُمح لفلاديمير بوتين ، الذي أظهر لنا مدى الوحشية التي يمكن أن يكون عليها، بالاستمرار في ذبح المدنيين، وارتكاب جرائم حرب في جميع أنحاء أوكرانيا بدون الناتو، دون أن يأتي الغرب بمزيد من القوة لمساعدتهم، فإنني أشعر بقلق بالغ أن ما سيحدث بعد ذلك هو أننا سنرى أوكرانيا تتحول إلى سوريا".