بعد فاجعة مترو نيويورك.. جريمة جديدة في محيط المكان

لم تمض أيام على الجريمة المفزعة التي أرعبت نيويورك حتى أعلنت الشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 27 عاما تعرضت للطعن في فخذها على رصيف المترو في المدينة أمس الاثنين، وذلك في أحدث هجوم عشوائي على ما يبدو يشهده نظام النقل العام بالمدينة، وجاء بعد أيام من إطلاق نار بمترو الأنفاق أيضا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المرأة التي لم يذكر مسؤولو إنفاذ القانون اسمها، تعرضت للطعن في محطة هيرالد سكوير قبل أن تُنقل إلى مستشفى قريب، وهي في حالة مستقرة.

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المتهم طليق

كما أضاف بحسب ما نقلت رويترز، أن المشتبه به المجهول فر خارج شبكة مترو الأنفاق وإنه لا يزال طليقا.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن الضحية في هجوم الاثنين لم تكن آسيوية، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

يذكر أن مدينة نيويورك شهدت تصاعدا في أعمال العنف في الأشهر القليلة الماضية، منها سلسلة هجمات عشوائية على ركاب شبكة مترو الأنفاق.

جرائم كراهية

فقد شمل العنف عددا من الهجمات دُفع خلالها ركاب على القضبان، بما في ذلك امرأة من مانهاتن نُظر إلى مقتلها على أنه يأتي في إطار تصاعد جرائم الكراهية ضد الأميركيين الآسيويين.

كما فجر مسلح قنبلتي دخان وفتح النار في عربة المترو بالمدينة يوم 12 أبريل نيسان،، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.

وأُلقي في اليوم التالي القبض على المشتبه به الذي حددته السلطات بأنه فرانك جيمس البالغ من العمر 62 عاما.