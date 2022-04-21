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بعد لقاء كبار مسؤوليه العسكريين.. تصريحات مرتقبة لبايدن عن حرب أوكرانيا

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US President Joe Biden announces the release of 1 million barrels of oil per day for the next six months from the U.S. Strategic Petroleum Reserve, as part of administration efforts to lower gasoline prices, during remarks in the Eisenhower Executive Office Building’s South Court Auditorium at the White House in Washington, US, March 31, 2022. (File photo: Reuters)
الرئيس جو بايدن
روسيا و أوكرانيا

بعد لقاء كبار مسؤوليه العسكريين.. تصريحات مرتقبة لبايدن عن حرب أوكرانيا

بايدن التقى كبار المسؤولين العسكريين في البيت الأبيض وأكد على إرسال المزيد من المساعدات لأوكرانيا

العربية.نت، وكالات

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يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، عن الحرب الروسية الأوكرانية، في إطار سعيه إلى استكمال حزمة أسلحة جديدة للجيش الأوكراني.

وذكر مصدر مطلع أن بايدن "من المتوقع أن يتحدث عن مستجدات جهودنا لدعم أوكرانيا والمساعدة التي نوفرها".

وقال مسؤول أميركي آخر لـ"رويترز"، إن حزمة الأسلحة الجديدة ستكون على الأرجح بنفس القيمة المعلنة في الأسبوع الماضي وهي 800 مليون دولار، لكن لا يزال يجري إعداد التفاصيل.

تعبيرية
تعبيرية

الرئيس الأميركي كان التقى مع كبار المسؤولين العسكريين في اجتماع سنوي بالبيت الأبيض.

وأوضح متحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أن الاجتماع تطرّق إلى عدد من القضايا، على رأسها الحرب في أوكرانيا وإرسال المزيد من المساعدات العسكرية إليها.

كانت المساعدات الأميركية المعلن عنها في الأسبوع الماضي تشمل منظومات وقذائف مدفعية وحاملات جنود مدرعة وقوارب دفاع ساحلية غير مأهولة، لتوسع الولايات المتحدة بذلك نطاق المواد المرسلة إلى كييف لتشمل أنواعا جديدة من المعدات الثقيلة.

وإذا كان حجم حزمة التسليح المنتظرة هذا الأسبوع كبيرا كما هو متوقع فإن ذلك يعني أن المساعدات العسكرية الأميركية لكييف ستتجاوز ثلاثة مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

في هذا السياق، كشف مسؤول دفاعي أميركي كبير أن الولايات المتّحدة أرسلت 4 رحلات تحمل الأسلحة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تتضمن مدافع "هاوتزر"، كما سلّمت الأوكرانيين ما مجموعه 40 ألف طلقة مدفعية لهذه المدافع.

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وأشار المسؤول إلى أن بلاده بدأت بتدريب نحو 50 عنصراً من القوّات الأوكرانية على استخدام مدافع الـ"هاوتزر"، مضيفاً أن التدريبات تجري خارج أوكرانيا وستستغرق نحو أسبوع.

المسؤول لفت إلى أن القوات الأوكرانية أدخلت 20 طائرة مقاتلة إلى قوّاتها الجوّية بعدما تسلّمت قطع غيار لها من الخارج.

وأوضح أن الأجواء الأوكرانية تتنازعها القوّات الأوكرانية مع الطيران الروسي الذي ما زال يتحاشى للآن الدخول إليها.

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