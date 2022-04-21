روسيا تمنع 29 أميركياً بينهم هاريس وزوكربيرغ من دخول أراضيها
شمل الحظر أيضاً نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس والمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي
وسّعت روسيا، اليوم الخميس، حظراً تفرضه على دخول المسؤولين الأميركيين أراضيها ليشمل نائبة الرئيس كامالا هاريس و28 من المسؤولين الآخرين ورجال الأعمال والصحافيين الأميركيين.
وتتضمن قائمة العقوبات، التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية، مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ ونائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس والمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي وآخرين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "هؤلاء الأفراد ممنوعون من دخول روسيا الاتحادية إلى أجل غير مسمى".
وجاء ذلك رداً على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وشملت العقوبات أيضاً العديد من الشخصيات في أوساط المال كرئيس بنك أوف أميركا النافذ براين موينيهان، وفي صناعة الدفاع مثل مسؤولة شركة نورثروب غرومان كاثي واردن.
كما تم استهداف العديد من الشخصيات الإعلامية بينهم جورج ستيفانوبولوس أحد مقدمي برنامج "Good Morning America" الصباحي على قناة ABC وديفيد إغناتيوس وهو كاتب في صحيفة "واشنطن بوست".
وقالت الخارجية الروسية إنها استهدفت هؤلاء "الصحافيين والخبراء" متهمة إياهم بالدفاع عن "أجندة معادية للروس".
في سياق متصل، أعلنت روسيا اليوم منع 61 كنديا بينهم مسؤولون وصحافيون من دخول أراضيها رداً على العقوبات التي فرضتها أوتاوا على خليفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الأشخاص الممنوعين من دخول روسيا "إلى أجل غير مسمى" هم "متورطون بشكل مباشر في تطوير وإسناد وتنفيذ التوجه المناهض لروسيا الذي يسلكه النظام الحاكم في كندا".
في الجانب الكندي شمل الإجراء كاميرون أحمد المسؤول عن الإعلام في مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو وقائد القوات الخاصة ستيف بويفين.
في وقت سابق فرضت روسيا عقوبات على مئات الشخصيات الأميركية والكندية بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن وترودو رداً على الإجراءات العقابية التي اتخذها بلداهما ضد موسكو.
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