طائرة تنزل مظليين تثير ذعراً أمنياً في مجمع الكونغرس

تسببت طائرة عسكرية أنزلت مظليين خلال مباراة بيسبول في العاصمة الأميركية واشنطن في إنذار أمني في مجمع الكونغرس (الكابيتول)، الأربعاء، مما أدى إلى إخلائه، وفق الشرطة.

ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الإنذار الأمني بأنه "خطأ صارخ ومخيف" من قبل إدارة الطيران الاتحادية لأنها لم تبلغ شرطة مجمع الكونغرس بعرض مظلات الهبوط المزمع. وقالت إن الكونغرس سيدرس نتائج مراجعة بشأن الحادث لتحديد الخلل الذي وقع.

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"إهمال واضح"

كما أفادت بيلوسي في بيان مساء الأربعاء: "الذعر غير الضروري الناتج عن هذا الإهمال الواضح أضر على وجه الخصوص بالأعضاء والموظفين والعاملين بالمؤسسات الذين ما زالوا يعانون من الصدمة الناتجة عن الهجوم على مقر عملهم في السادس من يناير"، في إشارة إلى هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021، بحسب رويترز.

كذلك أضافت أن "الكونغرس يتطلع لفحص نتائج مراجعة شاملة لما بعد الحدث تحدد بدقة الخلل الذي حدث اليوم ومن في إدارة الطيران الاتحادية سيتحمل مسؤولية هذا الخطأ الصارخ والمرعب".

"تهديد محتمل"

يشار إلى أن شرطة مجمع الكونغرس كانت ذكرت في بادئ الأمر أنها تتعقب طائرة تشكل "تهديداً محتملاً" على المجمع، ثم أعلنت بعدها بدقائق أنه لا يوجد تهديد، وأن المبنى أخلي لمزيد من الحذر فحسب.

فيما أعلنت دائرة شرطة مقاطعة كولومبيا في وقت لاحق، أن الطائرة عسكرية وتنقل أفراداً من فريق غولدن نايتس للمظلات التابع للجيش الأميركي.

ونزل أفراد الفريق في ستاد واشنطن ناشونالز للبيسبول في متنزه ناشونالز على بعد ما يقرب من كيلومتر ونصف من مجمع الكونغرس.