بايدن: المعارك في كييف انتهت بانتصار تاريخي للأوكرانيين

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالتضحيات التي قدمها الأوكرانيون في الدفاع عن العاصمة كييف مؤكدا أنهم حققوا انتصارا تاريخيا.

وغرد على صفحته الرسمية على موقع تويتر، مؤكدا أنّ وحدة الولايات المتّحدة مع الحلفاء والشركاء والشعب الأوكراني، توجّه رسالة لا لبس فيها إلى بوتين، مفادها أنّه لن ينجح أبداً في السيطرة على كلّ أوكرانيا واحتلالها، ولفت إلى أنه "لا دليل بعد على سقوط ماريوبول نهائياً".

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وكشف أنه أجاز تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا حجمها 800 مليون دولار، مشيراً إلى "نافذة حاسمة" في الصراع، حيث تمهد روسيا للمرحلة المقبلة من الحرب.

وأضاف أن الحزمة الجديدة ستشمل مدفعية ثقيلة و144 ألف طلقة ذخيرة وطائرات مسيرة تكتيكية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وقال إن أميركا ستقدم أيضاً 500 مليون دولار مساعدة اقتصادية مباشرة لحكومة أوكرانيا.



دمار في ضواحي كييف - رويترز

وأعلن أن واشنطن ستحظر دخول السفن التابعة لروسيا إلى الموانئ الأميركية. وقال بايدن "هذا يعني أنه لا سفينة، لا سفينة تبحر رافعة العلم الروسي أو يملكها أو يشغلها كيان روسي سيُسمح لها بالرسو في ميناء بالولايات المتحدة أو دخول شواطئنا... ولا واحدة".

وبعدما أعلن بايدن، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا نشرت وزارة الدفاع الأميركية لائحة بما تحتويه وفي تصريح رسمي لـ جون كيري قال إنها 72 مدفعا من نوع هاويتزر مع 144 ألف طلقة مدفعية بالإضافة إلى 121 مسيّرة تكتية من نوع "روح الفينيق".

وكشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية في اتصال مع الصحافيين أن المسيرات من "روح الفينيق" تمّ تصنيعها لدى القوات الأميركية بناء على طلب الأوكرانيين حيث تم تصنيع هذه المسيرات خلال أسابيع فقط.

وأضافوا أنها مسيرات انتحارية تنفجر على أهدافها وهي سلاح مشابه لمسيرات سويتشبلايد Switchblade .. كما كشفوا أن مدافع الهاويتزر الجديدة التي حصلت عليها أوكرانيا بحجم 5 كتائب مدفعية (72 مدفعا و144 ألف طلقة).

وقالوا إن المساعدات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي الخميس ستبدأ بالوصول إلى مسرح العمليات خلال 24 ساعة.

و أكد المسؤولون الأميركيون أن الأسلحة يتمّ تسليمها للأوكرانيين وهم يتصرفون بها.

وقال مسؤول أميركي كبير إن صواريخ ستينغر الأميركية لا تحمل أجهزة تعقّب للتأكد من أنها في يد القوات الأوكرانية وليس في يد طرف ثالث (هناك أسئلة ومخاوف من سقوط هذه الصواريخ بيد إرهابيين).

وقال المسؤول الأميركي إن الأوكرانيين لديهم الآن في ساحة المعركة مدرعات تفوق بعددها ما لدى القوات الروسية.

وأكد أن القوات الروسية لديها الآن 85 كتيبة مقاتلة تعمل على الأراضي الأوكرانية وأن الروس أدخلوا 3 كتائب جديدة إلى أرض المعركة خلال الساعات 24 الماضية.

وقال المسؤول الأميركي إن القوات الروسية قصفت حتى الآن 1670 صاروخا منذ بدء العمليات وبعضها جاء من البحر الأسود.