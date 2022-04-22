محلل أميركي بارز ينضم للفيلق الدولي لقتال الجيش الروسي

انضم أحد المحللين الأميركيين البارزين في شبكة MSNBC الأميركية إلى الفيلق الدولي الذي يقاتل إلى جانب أوكرانيا في محاولة لصد العمليات العسكرية الروسية.

وظهر مالكولم نانس، ضابط المخابرات البحرية السابق، الذي عمل كمحلل على الهواء في الشبكة في حلقة يوم الاثنين من برنامج "The ReidOut" مرتديًا زيا عسكريا ومعدات قتالية، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" New York Post.

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كما ظهر نانس وهو يحمل ما بدا أنها بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف.

.@MalcolmNance fighting in #Ukraine: "Let me say something to the president of the United States. Give them counter-battery long range artillery... Something that can out-range their artillery. If you do that, you stop the attacks on civilians." #TheReidOut pic.twitter.com/ffbBedBEgG — The ReidOut (@thereidout) April 18, 2022

وقال لريد يوم الاثنين، إنه انضم إلى الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي في أوكرانيا.

ووفقًا لريد، يتألف الفيلق من 20 ألف متطوع من 52 دولة تم تجنيدهم لمساعدة القوات الأوكرانية في محاربة الجيش الروسي.

وقال: "لقد أمضيت وقتًا طويلاً هنا في فترة ما قبل الحرب، وعندما بدأت الحرب ولدي أصدقاء كانوا في دونيتسك، وكانوا في الجيش الأوكراني وكانوا يكتبون لنا ويقولون لنا نحن لن ننجو الليلة".

وتابع: "كلما أشاهد استمرار الحرب قلت علي وقف الحديث، حان الوقت لاتخاذ إجراء هنا".

وقال: "منذ حوالي شهر، انضممت إلى الفيلق الدولي هنا في أوكرانيا، وأنا هنا لمساعدة هذا البلد في خوض ما هو في الأساس حرب إبادة".

وأضاف نانس: "هذه حرب وجودية، وقد جاءت بها روسيا إلى هؤلاء الأشخاص وتقتل المدنيين بشكل جماعي.. وهناك أشخاص مثلي هنا سيفعلون شيئًا حيال ذلك".

ويعتبر نانس معلقا بارزا ومؤلف العديد من الكتب حول مكافحة الإرهاب والأمن القومي وظهر كمحلل على MSNBC مؤخرًا في 28 فبراير بعد أيام من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.