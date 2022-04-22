.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد فشله في نطق اسم نائب.. الرئيس الأميركي: "يمكن أن تسموني جو بيدن"

  • الخط
الرئيس الأميركي جو بايدن

بعد فشله في نطق اسم نائب.. الرئيس الأميركي: "يمكن أن تسموني جو بيدن"

الرئيس الأميركي واجه صعوبة في نطق اسم النائب الديمقراطي إيرل بلومنهاور

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

محاولة جديدة من الرئيس الأميركي جو بايدن لإنقاذ موقف محرج جديد تعرض له أثناء إلقاء كلمة، حيث ضحى الرئيس الأميركي بالنطق الصحيح لاسمه خلال تصريحاته في مطار مدينة بورتلاند بشمال غرب الولايات المتحدة، أمس الخميس، وذلك بعد أن فشل في نطق اسم نائب بالكونغرس بطريقة صحيحة.

وتحدث بايدن عن أهمية قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس الخريف الماضي، في معرض تعبيره عن الشكر لعدد من المشرعين، ثم واجه الرئيس الأميركي صعوبة في نطق اسم النائب الديمقراطي إيرل بلومنهاور.

ويبدو أن أحدهم نطق الاسم صحيحاً إلى جانبه، فرد الرئيس الأميركي "أعرف"، ومن أجل تجاوز الموقف المحرج، حاول بايدن المزاح مع الحضور، فأجاز تحريف اسمه أيضا وقال: "يمكنكم أن تسموني بيدن.. جو بيدن".

ومنذ أيام قليلة، حدثت موجة جديدة من الذهول والاستغراب تسبب بها الرئيس الأميركي بعد تصريح وصفه نشطاء السوشيال ميديا بـ"العجيب" في تعريفه للأمة الأميركية، أقحم فيه رحلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في رحلة امتدت لـ17 ألف ميل بجبال الهيمالايا!

"رحلة بجبال الهيمالايا مع رئيس الصين".. تصريح عجيب لبايدن! أميركا "رحلة بجبال الهيمالايا مع رئيس الصين".. تصريح عجيب لبايدن!

وتداولت وسائل إعلام ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبايدن قال فيه: "أميركا هي أمة يمكن تعريفها بكلمة واحدة، كنت عند سفح الهيمالايا مع شي جين بينغ أسافر معه، سافرت 17 ألف ميل عندما كنت نائب الرئيس، لا أعلم حقيقة ذلك".

التصريح جاء على لسان بايدن خلال حديثه للصحافيين بحديقة البيت الأبيض وإلى يمينه براون جاكسون، أول قاضية سمراء يجري تعيينها في المحكمة العليا، فيما وقفت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى يساره.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كم يستهلك الحرم المكي من الهواء البارد يوميًا؟ كم يستهلك الحرم المكي من الهواء البارد يوميًا؟
اكتشف المزيد