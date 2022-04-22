بعد فشله في نطق اسم نائب.. الرئيس الأميركي: "يمكن أن تسموني جو بيدن"

محاولة جديدة من الرئيس الأميركي جو بايدن لإنقاذ موقف محرج جديد تعرض له أثناء إلقاء كلمة، حيث ضحى الرئيس الأميركي بالنطق الصحيح لاسمه خلال تصريحاته في مطار مدينة بورتلاند بشمال غرب الولايات المتحدة، أمس الخميس، وذلك بعد أن فشل في نطق اسم نائب بالكونغرس بطريقة صحيحة.

President Biden mispronounces the name of Rep. Earl Blumenauer (D-OR) while delivering remarks on infrastructure:



“You can call me Bidden, Joe Bidden.” pic.twitter.com/0mOU6HwbUJ — The Recount (@therecount) April 21, 2022

وتحدث بايدن عن أهمية قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس الخريف الماضي، في معرض تعبيره عن الشكر لعدد من المشرعين، ثم واجه الرئيس الأميركي صعوبة في نطق اسم النائب الديمقراطي إيرل بلومنهاور.

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ويبدو أن أحدهم نطق الاسم صحيحاً إلى جانبه، فرد الرئيس الأميركي "أعرف"، ومن أجل تجاوز الموقف المحرج، حاول بايدن المزاح مع الحضور، فأجاز تحريف اسمه أيضا وقال: "يمكنكم أن تسموني بيدن.. جو بيدن".

ومنذ أيام قليلة، حدثت موجة جديدة من الذهول والاستغراب تسبب بها الرئيس الأميركي بعد تصريح وصفه نشطاء السوشيال ميديا بـ"العجيب" في تعريفه للأمة الأميركية، أقحم فيه رحلة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في رحلة امتدت لـ17 ألف ميل بجبال الهيمالايا!

وتداولت وسائل إعلام ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبايدن قال فيه: "أميركا هي أمة يمكن تعريفها بكلمة واحدة، كنت عند سفح الهيمالايا مع شي جين بينغ أسافر معه، سافرت 17 ألف ميل عندما كنت نائب الرئيس، لا أعلم حقيقة ذلك".

التصريح جاء على لسان بايدن خلال حديثه للصحافيين بحديقة البيت الأبيض وإلى يمينه براون جاكسون، أول قاضية سمراء يجري تعيينها في المحكمة العليا، فيما وقفت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى يساره.