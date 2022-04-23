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رويترز: إصابة شخصين بإطلاق نار قرب إحدى الكليات في واشنطن

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الشرطة الأميركية

رويترز: إصابة شخصين بإطلاق نار قرب إحدى الكليات في واشنطن

دبي _ العربية.نت

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أفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء الجمعة، بإصابة شخصين بإطلاق نار قرب إحدى الكليات في واشنطن.

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