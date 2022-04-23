رويترز: إصابة شخصين بإطلاق نار قرب إحدى الكليات في واشنطن

"روز وليلى".. دراما كوميدية تجمع يسرا بنيللي كريم عبر "شاهد"

العمل يعرض عبر منصة شاهد VIP في الربع الأخير من العام الحالي 2022، على أن يتكون العمل من 10 حلقات مدة الحلقة الواحدة نحو ساعة تلفزيونية