شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا الأميركية
أكدت المحكمة العليا أن الحادث لم يعتبر تهديداً للسلامة العامة
أضرم شخص النار في نفسه، الجمعة، أمام المحكمة العليا الأميركية مما أدى إلى إجلائه بمروحية، وفق ما أكدت متحدثة باسم المحكمة العليا.
وقالت الناطقة باسم أعلى هيئة قضائية في البلاد في بيان: "حوالي الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي، توجه شخص إلى الساحة أمام مبنى المحكمة العليا وأضرم النار في نفسه".
وأضاف المصدر أن "مروحية طبية هبطت في الساحة وتم نقل الشخص إلى مستشفى محلي".
ولم يصب أي شخص بجروح وتعذر الوصول إلى المنطقة، الجمعة، بسبب إجراءات التحقيق. وأكدت المحكمة العليا أن الحادث لم يعتبر تهديدا للسلامة العامة.
وأوضحت قناة "فوكس" التلفزيونية أنه رجل لكن لم تُكشف أي تفاصيل عن وضعه الصحي أو هويته أو دوافعه مساء الجمعة.
وتأتي هذه الواقعة بعد يومين من إخلاء مبنى الكابيتول بعد إنذار خاطئ.
وصدر التحذير المذكور عند إنزال مظليين من الجيش الأميركي من طائرة للمشاركة في عرض يسبق مباراة في ملعب البيسبول الذي يبعد كيلومترين عن مقر الكونغرس.
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