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إصابة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بكوفيد                       

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كامالا هاريس (رويترز)
كامالا هاريس

إصابة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بكوفيد

كيرستن آلن المتحدّثة باسم هاريس: نائبة الرئيس "لا تعاني أيّ عوارض وستعزل نفسها وتواصل العمل من مقرّ إقامتها"

العربية.نت، وكالات

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أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، عن إصابة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيت الأبيض، في بيان: "اليوم، جاءت نتيجة اختبارات نائبة الرئيس هاريس إيجابية بكوفيد-19". وأضاف: "لم تظهر عليها أي أعراض، وسوف تعزل وتستمر في العمل من منزل نائب الرئيس".

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وأوضح بيان البيت الأبيض أن هاريس لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن أو السيدة الأولى بسبب جداول سفرهما الأخيرة.

وذكر البيان أن هاريس "ستتبع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ونصائح أطبائها". وأشار البيان إلى أن نائبة الرئيس ستعود إلى البيت الأبيض عندما تكون نتيجة اختبارها سلبية.

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