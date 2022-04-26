إصابة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بكوفيد
كيرستن آلن المتحدّثة باسم هاريس: نائبة الرئيس "لا تعاني أيّ عوارض وستعزل نفسها وتواصل العمل من مقرّ إقامتها"
أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، عن إصابة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، بفيروس كورونا المستجد.
وقال البيت الأبيض، في بيان: "اليوم، جاءت نتيجة اختبارات نائبة الرئيس هاريس إيجابية بكوفيد-19". وأضاف: "لم تظهر عليها أي أعراض، وسوف تعزل وتستمر في العمل من منزل نائب الرئيس".
مادة اعلانية
وأوضح بيان البيت الأبيض أن هاريس لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن أو السيدة الأولى بسبب جداول سفرهما الأخيرة.
وذكر البيان أن هاريس "ستتبع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ونصائح أطبائها". وأشار البيان إلى أن نائبة الرئيس ستعود إلى البيت الأبيض عندما تكون نتيجة اختبارها سلبية.
اقرأ أيضاً
-
سي.إن.إن: دبلوماسيون أميركيون يعودون لأوكرانيا لأول مرة منذ الهجوم الروسيأميركا تجتمع في ألمانيا مع حوالي 40 دولة حليفة بغية توفير مزيد من الأسلحة لأوكرانيا أميركا
-
جدل في تركيا بعد كشف توجه حكومي لإصدار ورقة نقدية جديدةخسارة العملة قيمتها قد تكون أحد الأسباب وراء هذا التوجه اقتصاد
-
الشرطة المغربية تمنع مذبحة بحرم جامعي.. توقيف طلاب ومصادرة سواطيرأفادت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين ينتمون لما يوصف بـ "الفصائل الداعمة للفكر الانفصالي داخل الجامعات المغربية" المغرب العربي
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية