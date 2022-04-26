.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نيويورك تايمز: أحد أكبر مستشاري بايدن يخطط للتنحي عن منصبه 

  • الخط
سيدريك ريتشموند
سيدريك ريتشموند
أميركا وبايدن

نيويورك تايمز: أحد أكبر مستشاري بايدن يخطط للتنحي عن منصبه

وسط استعداد الديمقراطيون لانتخابات منتصف المدة الصعبة

بندر الدوشي - واشنطن 

نشر في: آخر تحديث:

من المتوقع أن يتنحى سيدريك ريتشموند أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن من منصبه الشهر المقبل، ليصبح أحد كبار مساعدي البيت الأبيض الذين يتركون الإدارة وسط استعداد الديمقراطيون لانتخابات منتصف المدة الصعبة.

وأبلغ ريتشموند بايدن بنواياه، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية. وتوقع ريتشموند دخول القطاع الخاص لكنه سيكون أيضًا مستشارًا للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

وفي منصبه الجديد، من المتوقع أن يسافر ريتشموند داخل البلاد لجمع الأموال للديمقراطيين والعمل كممثل لإدارة بايدن.

وكان ريتشموند عضوًا سابقًا في الكونغرس عن لويزيانا ورئيسًا سابقًا للكتلة السوداء بالكونغرس، وكان من أوائل المتحمسين لبايدن قبل حملة 2020، وحثه على الترشح ثم تأييد ترشيحه.

وبعد توليه الرئاسة، عيّن بايدن، ريتشموند كمساعد رفيع للبيت الأبيض ومسؤول اتصال مع مجتمع الأعمال، مما جعله أحد أبرز الأميركيين الأفارقة في الإدارة.

البيت الأبيض: بايدن بحث مع بينيت ملف الحرس الثوري الإيراني العرب والعالم البيت الأبيض: بايدن بحث مع بينيت ملف الحرس الثوري الإيراني

كما عمل النائب السابق والذي يحتفظ بعلاقات عميقة مع الديمقراطيين في مجلس النواب على قضايا بارزة بما في ذلك حقوق التصويت وإصلاح الشرطة، لكنه غالبًا ما كان يعاني لتوحيد النشطاء التقدميين والمشرعين في الوقت الذي يتمتع فيه حزبه بأغلبية ضئيلة في الكونغرس.

وكان ريتشموند واحدًا من المسؤولين السود البارزين في البيت الأبيض، وكان قريبًا من الرئيس بسبب حبهما المشترك للغولف ولعبا معا في ديلاوير مسقط رأس الرئيس بايدن، نهاية الأسبوع الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل سيحصل جوني ديب على 50 مليون دولار من طليقته أمبر هيرد؟ هل سيحصل جوني ديب على 50 مليون دولار من طليقته أمبر هيرد؟
اكتشف المزيد